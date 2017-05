16.05.2017

Arge Neue Medien: Frank Wiehmeier folgt Georg Rump

Mit derzeit über 100 Markenherstellern ist die Arge Neue Medien die mitgliederstärkste Industrieorganisation der SHK-Branche. Nun hat sich der Vorstand anlässlich der 29. Mitgliederversammlung am 10. Mai 2017 in Frankfurt am Main neu aufgestellt.

Neu formiert will der Arge Neue Medien-Vorstand die Geschicke der mit derzeit 113 Mitgliedern stärksten Industrieorganisation der SHK-Branche lenken. V.l.n.r.: Dr. Tillmann von Schroeter (Vaillant),... - © Arge Neue Medien Weitere Bilder

Das offizielle Wahlergebnis: Neuer Vorsitzender des Vorstands ist Frank Wiehmeier (Grundfos), der bereits seit drei Jahren Vorstandsmitglied ist. Wiehmeier folgt Georg Rump (Oventrop), der dieses Amt seit 2014 innehatte.

Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Jörg Loew (Burgbad). Komplettiert wird das Gremium durch die ordentlichen Vorstandsmitglieder Dirk Gellisch (Viega), René Müller (Duravit) und Dr. Tillmann von Schroeter (Vaillant). Mit Hendrik Kampmann (Kampmann), Volker Mauel (Reflex Winkelmann) und Thilo C. Pahl (Bette) begrüßt die Arge außerdem drei neue Gremiumsmitglieder. Darüber hinaus wählten die anwesenden Unternehmen Dirk Lückemann (Schell) zum Rechnungsprüfer.

Neben dem Bericht des Vorstandes und der Geschäftsführung sowie deren Entlastung durch die Mitglieder standen im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung Informationen über Leistungen und Projekte sowie die zukünftige Ausrichtung der Arge Neue Medien im Fokus. Der Aufbau und die Vermarktung eines zukunftsorientierten Leistungsspektrums seien für Mitgliedschaft und Marktpartner gleichermaßen bedeutend, erläuterte Arge-Geschäftsführer Konrad Werning.

Abgerundet wurde die von mehr als 100 Teilnehmern besuchte Veranstaltung durch einen Fachvortrag zum Thema Building Information Modeling (BIM) von Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Christoph van Treeck von der RWTH Aachen.

www.arge.de