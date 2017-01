27.01.2017

Aus Lagerleichen Liquidität machen

Die neue Plattform www.shk-restposten.de räumt die Warenlager von SHK-Handwerksbetrieben einfach und kostenlos auf. Ob Heizung, Installation, Sanitär oder Lüftung – in vier Kategorien können Betriebe neue, gebrauchte und generalüberholte Artikel binnen Minuten einstellen und Branchenkollegen bundesweit zu attraktiven Konditionen anbieten.

Homepage des Portals shk-restposten.de - © Kohl Wasser + Wärme

In den Lagern des deutschen SHK-Handwerks schlummern Warenwerte in Millionenhöhe. Ein Großteil davon wird Jahr für Jahr aufwendig von Inventur zu Inventur verschoben. Der Online-Marktplatz www.shk-restposten.de hilft der Branche seit Anfang 2017, diese kostspielige Angewohnheit abzulegen. Hierzu bringen die beiden Gründer Albert Kohl, Geschäftsführer des Bobinger SHK Fachbetriebs Kohl Wasser + Wärme GmbH, und Webentwickler Andreas Emmert Angebot und Nachfrage, Anbieter und Interessenten provisionsfrei zusammen. Die Schnittstelle zu einer riesigen Produktdatenbank mit über 3 Millionen Angebotsvorlagen macht es registrierten Nutzern dabei besonders einfach, nicht mehr benötigte Waren zu veräußern. „Überbestände, Ausstellungsstücke, Rückläufer – das Lager in meinem Betrieb quillt über. Ich weiß, dass es nahezu jedem Kollegen genauso geht. Anstatt das Kapital in der Lagerhaltung zu binden, wollen wir den so genannten Lagerleichen Leben einhauchen. Und sie gezielt den Nutzern anbieten, die spezielle Teile zu vernünftigen Preisen suchen.“ beschreibt Initiator Albert Kohl seine Motivation.

Waren kostenlos inserieren

Der Marktplatz für Restposten wurde ausschließlich für SHK-Handwerksbetriebe konzipiert. Nach einer einmaligen Registrierung können Unternehmen Artikel kostenfrei und mit geringem Aufwand verkaufen oder innerhalb des stetig wachsenden Angebotes von Ablage bis Zündtrafo finden, erklärt der Anbieter. Neben einer Suchfunktion stehen dem Nutzer die vier Kategorien Heizung, Installation, Sanitär und Lüftung samt logischer Unterkategorien zur Verfügung. Der große Vorteil für Anbieter ist dabei die Einfachheit gegenüber klassischen Kleinanzeigen-Portalen. Einfach Artikelnummer bzw. EAN angeben und die technischen Details abrufen. Ist das zu verkaufende Produkt in der Datenbank hinterlegt, kann der Nutzer ein Verkaufsformular mit den wichtigsten Artikeldaten abrufen. Der Verkäufer muss lediglich die Angaben prüfen, Artikelzustand, Lieferzeit sowie Preisvorstellung angeben und schon geht die Anzeige online. Ein zusätzliches Foto (optional) kann die Verkaufschancen erhöhen. Für Kaufabwicklung und Versand sind die Nutzer selbst verantwortlich. Der Betreiber stellt als Schnittstelle zwischen Anbietern und Käufern lediglich die Nutzung der provisionsfreien Plattform zur Verfügung.

Von Handwerkern für Handwerker

Die Online-Plattform www.shk-restposten.de ist nicht das erste proaktive Projekt der beiden Unternehmer. 2013 haben sie bereits die Heizungstechnik Wissensdatenbank www.stoercode.de entwickelt. „Eine gute Idee kommt immer aus einem persönlichen Bedarf“ erläutert Albert Kohl. „Wir möchten uns nicht mit Problemen abfinden, sondern Abläufe und Vorgehensweisen verbessern. Die ursprünglich internen Projekte Stoercode und SHK-Restposten erwiesen sich bald als so nutzwertig, dass es schade wäre, sie den Branchenkollegen vorzuenthalten. Je mehr Unternehmen diese Plattformen nutzen, desto mehr profitieren langfristig alle davon.“

www.shk-restposten.de