22.03.2017

Ausstoß von Treibhausgasen steigt weiter an

Laut der aktuellen Prognose des Umweltbundesamtes wurden 2016 fast 4 Millionen Tonnen mehr Treibhausgase als 2015 produziert. Der Ausstoß im Verkehrssektor überragt das Niveau von 1990.

Das Balkendiagramm zeigt die Entwicklung der Treibhausgasemissionen von 1990 bis 2016 in Deutschland. Stand: März 2017 - © Umweltbundesamt Weitere Bilder

In Deutschland wurden 2016 laut der aktuellen Prognose-Berechnung des Umweltbundesamtes (UBA) rund 906 Millionen Tonnen Treibhausgase freigesetzt. Das sind 4 Millionen Tonnen mehr als noch im Vorjahr. Am stärksten sind die Emissionen im Verkehrssektor gestiegen, im Vergleich zu 2015 um 3,4 %, ein Plus von 5,4 Millionen Tonnen. Mittlerweile wird das Niveau von 1990 um 2 Millionen Tonnen überragt.

Aber auch die kühle Witterung macht sich bemerkbar. Privathaushalte und Kleinverbraucher haben durch den erhöhten Energiebedarf und den zusätzlichen Schalttag zu einem Emissionsanstieg um 1,5 Millionen Tonnen (+1,7 %) beigetragen.

