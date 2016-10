19.10.2016

Badausstatter Elements begeistert die Kunden

Elements ist die Nummer 1 unter den Badausstattern – das ergab ein Service-Ranking, das in Kooperation mit der Analyse- und Beratungsgesellschaft Service-Value, der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Tageszeitung Die Welt erstellt wurde.

Dazu wurden 1,5 Mio. Kundenurteile zu 2.615 Unternehmen und 304 Branchen ausgewertet.

Das Ranking der Badausstatter ergab für Elements einen Serviceerlebnis-Wert von derzeit 62,6%. Damit ist das Beratungs- und Ausstellungsformat Branchengewinner. Der Wettbewerber Richter + Frenzel belegt Rang 2, Reuter landet auf Rang 3. Überdies wurde Elements in der branchenübergreifenden Gesamtwertung „Service-Champions“ mit dem Siegel in Silber gekürt.

© obs|Elements|Tristan Vankann

Freude bei Elements-Betreibern

„Das Ergebnis freut uns sehr und ist Bestätigung unserer Arbeit, dass wir im Votum der Kunden so positiv wahrgenommen werden – und das nach nicht mal einem Jahr am Markt“, erklärt Bernhard Haider. Der geschäftsführende Gesellschafter der Bär & Ollenroth KG in Berlin ist verantwortlich für die bundesweite Umsetzung des Elements-Konzepts. Bei den 220 Ausstellungen zwischen Hamburg und München kann sich der Verbraucher vom ersten Planungsschritt bis zur finalen Übergabe seines Traumbads auf das Zusammenspiel von Badberater und Fachhandwerker verlassen.

Die Ergebnisse des Rankings finden Sie hier.

www.elements-show.de