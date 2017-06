05.06.2017

bad&heizung AG: Erstmals Klaus-Wagner-Preis verliehen

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Handwerkerkooperation bad&heizung AG wurde im Rahmen der Jahrestagung am 19. Mai in Lindau erstmals der Klaus-Wagner-Preis verleihen.

Freudige Überraschung: Klaus Wagner (r.) erhielt den Preis durch Aufsichtsratsmitglied Werner Ballweg im Rahmen der Jubiläumsjahrestagung in Lindau überreicht.

Der Klaus-Wagner-Preis

Mit dem Preis werden Personen geehrt, die sich in ganz besonderer Weise rund um Belange des freien SHK-Unternehmertums im Rahmen der Aktivitäten der bad&heizung-Gruppe verdient gemacht haben.

Namensgeber ist Klaus Wagner, Mitbegründer, langjähriger Vorstand und Motor der Gruppe. Der jetzige Aufsichtsratsvorsitzende hat wie kein anderer die Entwicklung der Leistungsmerkmale und der Gruppe vorangetrieben und wichtige Impulse für die Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Mitgliedsbetriebe gesetzt und sich dabei hervorragende Verdienste um eine zukunftsorientierte Entwicklung von Erfa-Kreisen und Handwerkerkooperationen erworben“, betonte Vorstandsmitglied Werner Ballweg in seiner Laudatio. Erster Preisträger des neu geschaffenen Preises für außerordentliches Engagement rund um bad&heizung ist Klaus Wagner selbst. So der Beschluss des Aufsichtsrates, der dies in Abwesenheit seines Vorsitzenden beschlossen hatte.

Der Preisträger Klaus Wagner

Wagner hat sich immer wieder stark dafür gemacht, die Tätigkeitsfelder des SHK-Handwerks weiterzuentwickeln, von der perfekten Badsanierung aus einer Hand bis hin zur kompletten Energie- und Gebäudetechnik. Dies nicht zuletzt um den wachsenden Kundenwünschen und den damit verbundenen Chancen für serviceorientierte Handwerksbetriebe gerecht zu werden. Denn von jeher habe Wagner sich die Devise „Markt machen und Kunden begeistern“ auf die Fahnen geschrieben. „Motivation und der vorausschauende Blick, Dynamik und der feste Wille, etwas zu erreichen – mit diesen Charaktereigenschaften hat Klaus Wagner unsere Handwerkerkooperation vorangebracht“, fasste Werner Ballweg zusammen. „Wichtigste Anliegen Wagners waren und sind Serviceorientierung und Weiterentwicklung der Betriebe sowie der kollegiale und vorbehaltslos offene Austausch von Informationen untereinander. Das hat sowohl unsere Gruppe als auch die einzelnen Betriebe nachhaltig voran gebracht.“ Betriebswirt Klaus Wagner (73) ist heute Vorsitzender des Aufsichtsrats und war als Mitgründer der Gruppe seit 1977 in unterschiedlichen Funktionen aktiv.

Qualitätssiegel bad & heizung

bad&heizung ist die Vereinigung führender Fachbetriebe. Bereits 1977 formierte sich als erste SHK-Erfa-Gruppe eine Handvoll fortschrittlicher Handwerker, um gemeinsam Konzepte und Werkzeuge zur Verbesserung ihrer Leistungen zu erarbeiten. Die in Geislingen an der Steige ansässige AG-Zentrale übernimmt dabei die Aufgabe des Vordenkens und Bündeln von Ideen, entwickelt Konzepte und koordiniert deren Realisierung.

Die über 75 Mitglieder haben sich zum Ziel gesetzt, durch hervorragende Qualität, eine gute Betriebsorganisation und motivierte Mitarbeiter, die regionale Marktführerschaft zu erreichen oder auszubauen. bad&heizung-Betriebe haben erkannt, dass sie die vielfältigen Aufgaben eines Handwerksunternehmens in Verbindung mit absoluten Spitzenleistungen allein kaum noch erfüllen können. Denn in der Gruppe können viele Dinge effektiver und kostengünstiger als vom einzelnen Betrieb vorangetrieben und umgesetzt werden. Bereits 1998 hat bad&heizung auf Basis empirischer Untersuchungen die mittlerweile vielfach kopierte Original- 9-Sterne-Garantie mit konkreten Leistungszusagen entwickelt. Sie gibt Verbrauchern Sicherheit bei der Realisierung ihrer Projekte und verpflichtet die Betriebe zur Qualität.

Der Klaus Wagner-Preis wird künftig in unregelmäßigen Abständen an Personen verliehen, die sich in ganz besonderer Weise rund um Belange des freien SHK-Unternehmertums im Rahmen der Aktivitäten der bad&heizung-Gruppe verdient gemacht haben.

