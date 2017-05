22.05.2017

Bautrends 2017

Das Trendthema in der deutschen Bau- und Installationsbranche ist, laut der Jahresanalyse von BauInfoConsult, auch 2017 erneut der Bereich Energieeinsparung und Energieeffizienz.

Egal, ob Architekten, Bauunternehmer, SHK-Installateure oder auch Maler und Trockenbauer: Für alle befragten Bauakteure steht fest, dass Energieeinsparung und Energieeffizienz die Branche maßgeblich beschäftigen... - © BauInfoConsult

Im Rahmen der jährlich erscheinenden Trendstudie des Düsseldorfer Marktforschungsinstitutes wurden insgesamt 603 Branchenakteure – darunter Architekten, Bauunternehmer, SHK-Installateure, Maler und Trockenbauer – telefonisch nach den wichtigsten aktuellen Entwicklungen gefragt, die ihrer Meinung nach den deutschen Bau 2017 prägen werden. Wie schon in den vergangenen Jahren ist für die Bauakteure dabei ein Thema der unangefochtene Spitzenreiter: Energieeinsparung bzw. Energieeffizienz. 45 % der Akteure am Bau glauben, dass dieses Themenfeld den Arbeitsalltag auch in 2017 bestimmen wird.

Für 28 % der Befragten ist darüber hinaus auch der Bereich rund um das nachhaltige Bauen ein Trendsetter für das laufende Jahr – was auch durch die Einschätzung von 9 % der Bauakteure bestätigt wird, die Nachhaltigkeitssiegel und Zertifikate als Trend identifizieren.

Auf den dritten Platz rangiert mit 25 % ein alter Bauklassiker: Demografie und Barrierefreiheit. Zwei weitere Trendthemen haben sich augenscheinlich seit ein paar Jahren bei den Bauakteuren etabliert: die Erhöhung von Wohnkomfort (14 %) und der Sicherheitsgedanke (12 %). Gerade der Sicherheitsaspekt dürfte vor dem Hintergrund der in vielen Teilen Deutschlands geführten Sicherheitsdebatte nachvollziehbar zu sein – auch wenn beispielsweise die Zahlen der Wohnungseinbrüche jüngst wieder rückläufig waren.

Über die Studie

Die Einschätzungen der Bauakteure zu den bestimmenden Trends für 2017 sind Vorabergebnisse der Jahresanalyse 2017/2018, der jährlichen Baustudie von BauInfoConsult, die Ende Juli/Anfang August 2017 erscheint.

www.bauinfoconsult.de