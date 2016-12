09.12.2016

„Best of SHK Award 2017“ – Wählen Sie Ihre Favoriten

Ihre Expertenmeinung ist wieder gefragt! Und zwar wenn es darum geht, die Besten aus der SHK-Industrie zu ermitteln. Der „Best of SHK Award“ wird 2017 von Si – Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer zum 7. Mal verliehen. Im Rahmen unserer Festveranstaltung zu 20 Jahre „Marketingpreis für das deutsche SHK-Handwerk“ werden am 15. März 2017 auf der ISH in Frankfurt am Main auch die von Ihnen gewählten „Best of SHK“ auf die Bühne gebeten.

© Si

Sehr freut uns, dass dieser Preis immer breiteren Zuspruch seitens der SHK-Industrieunternehmen erfährt. Denn wer schließlich den „Best of SHK Award“ in Händen halten darf, entscheiden ausschließlich ganz alleine Sie selbst als Si-Leserin oder Si-Leser – das geschätzte Fachurteil der Profis aus dem SHK-Handwerk ist eben gefragt! Es geht wieder um die besten Ideen, Konzepte, Kampagnen und Produktinnovationen. Insgesamt 72 Einreichungen stellen sich für 2017 der großen Si-Leserwahl. Sie teilen sich in vier Kategorien auf: Marketing, Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima.

Aufgabenstellung im Bereich Marketing

Preiswürdig sind Konzepte, die kreativ-ästhetisch überzeugen und zum Imageausbau beitragen – und in der Ansprache doch die Bedürfnisse und Nutzwert des Kunden nicht aus den Augen verlieren. Kampagnen, Konzepte, Ideen – gute Produkte brauchen gutes Marketing und guten Service – und das wird in dieser Kategorie ausgezeichnet.

Aufgabenstellung in den Bereichen Sanitär, Heizung und Lüftung/Klima

In diesen Kategorien werden Produkte prämiert, die sich besonders in der Effizienz oder Wirtschaftlichkeit hervorheben. Genauso kann ein gutes Produkt aber auch durch technische Innovation oder ein neues außergewöhnliches Design überzeugen. Mit welchen neuen Ideen, Konzepten, Kampagnen wie auch Produktinnovationen die SHK-Industrie um Ihre Stimme wirbt, präsentieren wir Ihnen hier.

Zur Abstimmung und Wertung

Es sind insgesamt 72 Einreichungen, die um werben um Ihre Stimme werben, die Sie mit dem der Si-Ausgabe 12-2016 beiliegenden Abstimmungsformular ganz einfach – per Fax oder auch online – abgeben können. Stimmberechtigt ist man dabei nur einmal, d. h., jede Ausgabe der Si 12-2016 bzw. deren Adressat steht für nur eine Wahlteilnahme. Hierfür ist jeder Stimmzettel mit einem eigenen Aktionscode versehen, mit dem auch die Onlineteilnahme zur Abstimmung möglich ist. Je Kategorie dürfen Sie dreimal abstimmen, indem Sie einen „1.“, „2.“ und „3. Platz“ vergeben. Dazu einfach in den vorgesehenen Kästchen die Ziffern 1, 2 und 3 eintragen. Gewonnen hat schließlich jene Einrichtung, die nach Ende der Abstimmungsphase über die meisten Punkte verfügt. (Gewertet wird dabei folgendermaßen: Vergeben Sie einen 1. Platz, dann erhält diese Einreichung drei Wertungspunkte. Für einen 2. Platz gibt es zwei und für den 3. Platz noch einen Wertungspunkt.)

Wählen per Fax oder online

Haben Sie Ihre Wahl getroffen? Dann faxen Sie einfach den ausgefüllten Abstimmungsbogen bis zum 31. Januar 2017 an Si – Faxnummer: 08247/354-4286. Gerne kann mit dem Aktionscode des Stimmzettels auch online unter www.si-shk.de/boa-abstimmung abgestimmt werden!

© Si

Auch gewinnen können Sie!

Als Teilnehmer wahren Sie zudem Ihre Gewinnchance! Verlost wird unter allen abgegebenen Stimmzetteln dreimal eine „Apple Watch Series 2 in Space Grau mit Sportarmband Schwarz“. Wir wünschen viel Glück!