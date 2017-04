27.04.2017

Bundesverband für Wohnungslüftung (VfW) stellt sich neu auf

Auf der Mitgliederversammlung Ende März 2017 legte der VfW - Bundesverband für Wohnungslüftung neue inhaltliche und strukturelle Eckpunkte der künftigen Verbandsarbeit fest.

Der VfW – Bundesverband für Wohnungslüftung stellt sich neu auf. - © VfW – Bundesverband für Wohnungslüftung

Der Bundesverband für Wohnungslüftung will künftig die gesamte Breite der Wohnungslüftungswirtschaft abbilden. Ein technologieoffener und ganzheitlicherer Ansatz soll sicherstellen, dass der Verband Sprachrohr für Hersteller aller Lüftungslösungen sowie vor- und nachgelagerten Branchen in der Wertschöpfungskette wie Architekten, Planer und Handwerkern ist.

Ein Ziel künftiger Aktivitäten ist, einen Mindestluftwechsel erstmals als Bauvorschrift verpflichtend zu verankern. Dieser sollte für eine nutzerunabhängige Lüftung zum Feuchteschutz nach DIN1946-6 ausgelegt sein. Bislang wird der Mindestluftwechsel lediglich in der Energieeinsparverordnung (EnEV) benannt, aber in keiner Verordnung genau definiert. Nach Überzeugung des Verbands wird diese Mindestanforderung Planungen im Bereich von Wohnungslüftungsmaßnahmen spürbar vereinfachen, denn sie würde eine technologieoffene und damit größere Wahlfreiheit zwischen allen Optionen ermöglichen.

Öffnung des Bundesverband für Wohnungslüftung

Als Konsequenz der Öffnung des Verbandes für alle Technologien wurde auf der Mitgliederversammlung im März beschlossen, dass sich alle Player der Wohnungslüftung an einem Runden Tisch treffen, um einen VfW 2.0 mit ganzheitlichem Ansatz zu starten. Dieser Runde Tisch findet in Frankfurt am Main am 01. Juni 2017 statt. Der VfW lädt dazu alle an der Wohnungslüftung interessierten Fachleute und Hersteller ein.

www.wohnungslueftung-ev.de