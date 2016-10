12.10.2016

BVF-Symposium in Berlin zum Thema Energieversorgung der Zukunft

Die Energieversorgung der Zukunft und die Digitalisierung des Bauens unter Vorzeichen wie regenerative Heizsysteme, Building Information Modeling oder Industrie 4.0 sind wichtige Themen des BVF-Symposiums am 24. und 25. November 2016 in Berlin. Auf der Agenda stehen außerdem die Verleihung des "BFV Awards 2016" und ein Ausblick in die Zukunft der Flächenheizung und -kühlung.

Die BVF-Vorstandsmitglieder (v.l.n.r.) Heinz Eckard Beele, Ulrich Stahl und Michael Muerköster freuen sich darauf, ihre Gäste am 24. und 25. November in Berlin zu begrüßen. - © Bild: Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen e. V., Hagen

Der Bundesverband Flächenheizungen und Flächenkühlungen (BVF) lädt Fachhandwerker und -planer, Architekten, sowie die Wohnungswirtschaft zum BVF-Symposium ins SANA Berlin Hotel ein. An zwei Tagen erwarten die Gäste zahlreiche Fachvorträge und Ausblicke auf die Zukunft der Energieversorgung, die Perspektiven der Baubranche sowie die Entwicklung der Flächenheizung und Flächenkühlung.

Themen und Referenten:

"Zukünftige Energieversorgung – Wettstreit zwischen regenerativ und fossil betriebenen Heizsystemen – Renaissance der Elektroflächenheizung?" (Lars Schinke, Institut für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung, TU Dresden)

"Was bringt die Zukunft in der Bauwirtschaft?" (Dr. Christian Kaiser, Leiter Marktforschung Heinze GmbH)

"Hypes und Trends im Onlinemarketing" (Reinhard Buschmann , Geschäftsleiter Kreation der Agentur Zum Goldenen Hirschen)

Preisverleihung des "BVF Award 2016" und Laudatio (Axel Grimm, Geschäftsführer des BVF und Ulrich Stahl, Vorstandsvorsitzender des BVF)

"Industrie 4.0 – Chance oder heiße Luft?" (Prof. Reiner Anderl)

"Digitales Bauen, Building Information Modeling (BIM)" (Ulrich Schmidt-Kuhl, Leiter Redaktion, Heinze GmbH)

Präsentation des ausgezeichneten Projektes durch die "BVF Award 2016"-Preisträger

"Flächenheizung und Flächenkühlung 2016 und Ausblick auf die nächsten Jahre" (Vorstand und Obleute des BVF)

www.flachenheizung.de