19.01.2017

BWT offizieller Premium-Partner der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühl

Mit BWT präsentieren die 77. Hahnenkamm-Rennen einen neuen Premium-Partner. Auch dieses Jahr ist das Medieninteresse an den Hahnenkamm-Rennen wieder enorm. Allein in Europa übertragen 22 TV-Stationen die Rennen live und bis zu 85.000 Zuschauer vor Ort werden erwartet.

BWT-Bandenbranding bei der Seidlalm – eine der spektakulären Passagen der berühmten Streif. - © BWT AG

Neben dem BWT-Streckenbranding zur Steigerung der Markenbekanntheit wird es heuer erstmalig im "KitzRaceClub" auch eigene BWT-Wasserbars geben. Ob prickelnd oder still, BWT möchte damit den VIP-Gästen mit Magnesium mineralisiertes Trinkwasser in bester Wasserqualität bieten. Mit den Produkten gewährleistet BWT laut eigenen Angaben ein Höchstmaß an Sicherheit, Hygiene und Gesundheit im täglichen Umgang mit Wasser.

Andreas Weißenbacher, BWT-CEO: "Unser Engagement bei den Hahnenkamm-Rennen verschafft uns zusätzliche Präsenz in der Öffentlichkeit. Wir sind sehr stolz, als Europas Nr.1 in der Wassertechnologie Partner der Nr.1 im Skiweltcup zu sein."

Hahnenkamm-Rennen mit Tradition und Innovationsfreude

Die Rennen finden auf Alm- und Landwirtschaftsflächen statt, auf denen Lebensmittel produziert werden. "Sauberes Wasser spielt vor allem auch in den Alpen eine wichtige Rolle", so Dr. Michael Huber, Präsident des Kitzbüheler Ski Clubs. "Wir freuen uns mit BWT den Wasser-Profi als Partner gewonnen zu haben."

"Die Hahnenkamm-Rennen zeichnen sich durch eine lange Tradition und Innovationsfreude aus", erklärt Philipp Radel, CEO des Sportmarketingunternehmens WWP, und führt hinsichtlich der neuen Partnerschaft weiter aus: "Damit passt BWT perfekt zu den Hahnenkamm-Rennen und den bestehenden Markenpartnern."

www.bwt.de