22.03.2017

BWT steigt in die Formel 1 ein

Die VJM10 des Formel 1-Teams Sahara Force India starten in den Farben Pink, Magenta und Silber in die Saison 2017.

Der VJM10 bestreitet die Saison 2017 in den Farben Pink, Magenta und Silber. BWT steigt in die Formel 1 ein und startet eine Partnerschaft mit Sahara Force India. - © Sahara Force India

Beim Formel 1-Saison-Auftakt am Wochenende in Melbourne, präsentieren sich die neuen Partner erstmals der Rennsportwelt. Mit der Partnerschaft zwischen Sahara Force India und Best Water Technology (BWT) aus Österreich ändert sich auch das Aussehen der Rennwagen. Die beiden VJM10 werden beim Großen Preis von Australien in den Farben Pink, Magenta und Silber starten und auch die Fahrer Sergio Perez und Esteban Ocon werden neu eingekleidet – mit einem rosa Helm.

BWT ist schon seit längerem als Sponsor verschiedenster Sportarten bekannt. Die neue Partnerschaft bietet eine weitere Chance die Marke weltweit bekannter zu machen, sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Weißenbacher, der eine Marken-Internationalisierungsstrategie verfolgt.

