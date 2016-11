07.11.2016

Cubity im Praxistest

Das Projekt Cubity, das 2014 auf dem Solar Decathlon in Versailles zu sehen war, ist jetzt ein Domizil für Studierende in Frankfurt-Niederrad. Die TU Darmstadt und DFH Deutsche Fertighaus Holding AG wollen ihr gemeinsam entwickeltes Wohnheim in der Praxis testen.

Wohnen im Solar-Ei

Zwölf Studierende werden das Gebäude in den nächsten Wochen beziehen. Die Vermietung übernimmt das Studentenwerk Frankfurt-Main, das Grundstück hat die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte/Wohnstadt gestellt. Mit dem Neuaufbau startet ein wissenschaftlich begleiteter Praxistest. Die Projektbetreiber wollen durch ein ausführliches Monitoring Erkenntnisse für den Wohnungsbau der Zukunft gewinnen. „Für uns war Cubity ein äußerst spannendes Projekt und der Beweis dafür, wie gut sich Wirtschaft und Wissenschaft auf der Suche nach zukunftsfähigen Wohnkonzepten ergänzen können“, so Thomas Sapper von der DFH. „Wir sind jetzt sehr neugierig, wie sich das Gebäude im Alltag bewährt.“

Cubity unterstützt Energiewende

Der hessische Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, Tarek Al-Wazir, sieht Cubity als Paradebeispiel für nachhaltiges Bauen und als Antrieb für die Energiewende. „Das Projekt widmet sich zwei Fragen: Wie machen wir unsere Gebäude klimaneutral? Und wie schaffen wir nachhaltigen sowie bezahlbaren Wohnraum in Ballungsgebieten? Für beide Herausforderungen brauchen wir Lösungen. Deshalb fördert die Landesregierung das energetische und sozialwissenschaftliche Monitoring des Gebäudes“, erklärt der Politiker. „Die vielen Preise, die Cubity bereits gewonnen hat, zeigen, dass Sie sich auf einem guten Weg befinden“, erklärt Al-Wazir.

Herausforderung für das Projektteam

Ende 2013 hatte Prof. Anett-Maud Joppien von der TU Darmstadt das Projekt gemeinsam mit Prof. Manfred Hegger und in Kooperation mit der DFH initiiert. Mit rund 50 Studierende der TU Darmstadt und Planer der DFH hat sie ein interdisziplinäres Team gebildet, das mit dem „Haus-im-Haus“-Prinzip einen vielversprechenden Ansatz gefunden hat, um eine optimale Raumausnutzung auf einer sehr geringen Grundfläche zu ermöglichen. „Die klare Zieldefinition, ein studentisches Wohnprojekt im Plusenergie-Standard planen und errichten zu wollen, stellte zusammen mit den Anforderungen an Modularität, Mobilität, Flexibilität, Wirtschaftlichkeit, Suffizienz und Ressourceneffizienz eine sehr große Herausforderung dar“, so Prof. Joppien. „Jetzt füllen wir dieses Haus mit Leben und sind gespannt, wie sich das Konzept behauptet und welche weitere Entwicklung es möglicherweise nimmt.“

Auszeichnungen und Preise

Cubity wurde bereits mehrfach prämiert: Beim Velux Architekten-Wettbewerb (AW 2015) belegte das Bauprojekt den zweiten Platz und gewann zudem den Sonderpreis Innovation. Der Rat für Formgebung überreichte der TU Darmstadt 2015 den renommierten „Iconic Award“ in der Kategorie „Architecture“. Außerdem erhielt Cubity beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis im November 2015 die Auszeichnung „TOP 3“ in der Kategorie „Nachhaltiges Bauen“. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks überreichte damals die von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V. (DGNB) vergebene Ehrung.

Der Aufbau von Cubity

Das räumliche Konzept des Wohnpavillons in Fertigbauweise folgt dem „Haus-im-Haus“-Prinzip: Zwölf Wohnwürfel, die sogenannten „Cubes“, gruppieren sich in dem zweigeschossigen Gebäude um einen zentralen und relativ großzügig angelegten Gemeinschaftsbereich. Die Cubes haben eine Grundfläche von nur 7,2 m². Hier ermöglicht ein eigens entwickeltes Einbaumöbel, das Bett, Schrank, Stuhl, Tisch, Beleuchtung, Elektroversorgung und Stauraum beherbergt, eine vielseitige Wohnnutzung. Selbst für eine minimale Sanitärzelle mit WC, Dusche und Waschbecken ist Platz.

Zwölf Studenten auf 16 x 16 m

Auf der 16 m x 16 m großen Plattform gruppieren sich die Cubes auf zwei Ebenen um den zentralen Marktplatz. Darüber spannt sich eine Hülle, die den inneren Außenraum zum Zwischenraum macht und im Wechselspiel mit den privaten Cubes Zwischenzonen zur gemeinschaftlichen Nutzung generiert.

Die Primärkonstruktion

Auf der quadratischen Grundfläche steht eine Brettschichtholz-Fachwerkkonstruktion. Die sechs Meter hohen Fachwerkaußenwände bestehen aus V-förmig angeordneten Stützen, die jeweils an den Enden über Knotenbleche gelenkig angeschlossen und umlaufend miteinander gekoppelt sind. Auf den Stützenköpfen liegen BSH-Dachbinder, die ebenfalls einen Dreiecksverband und somit die schubsteife Deckenscheibe ausbilden.

Die Sekundärkonstruktion

Die einzelnen BSH-Dachbinder tragen eine Brettstapeldecke mit zentraler Oberlicht-öffnung. Den Dachrand bilden schlanke BSH-Attikabinder. An den horizontal vor den Wänden durchlaufenden Fachwerk-Fassadenriegeln sind sowohl die Polycarbonatfassade als auch die transparenten Eckverglasungen befestigt. Letztere leiten die Windkräfte in die Primärkonstruktion ein. Für den oberen Raumabschluss des Hauses wurde eine Brettstapeldecke mit Warmdachaufbau gewählt.

Cubity - Ausgezeichnetes Studentenwohnhaus Der Film zeigt, wie der Wohnpavillion aufgebaut wurde.

Die Belüftung

Die Gemeinschaftsbereiche werden im Cubity natürlich belüftet. Die Position der Lüftungsöffnungen – Eckfenster und Oberlicht – sorgen für eine natürliche Thermik und verhindern die sommerliche Überhitzung. Nur die Wohnkuben sind mit einer Abluftanlage ausgestattet. Die Luftströmung wird dabei so geführt, dass eine maximale Vortemperierung erfolgen kann.

Heizen und Kühlen

Die Cubes verfügen über eine aktive Beheizung und Kühlung mittels einer Heiz- und Kühldecke, die ihre Wärme und Kälte aus einer reversiblen Luft-Wasser-Wärmepumpe beziehen soll. Letztere versorgt auch die Heiz- und Kühlflächen im Hallenboden. Die Vorerwärmung des Trinkwassers erfolgt ebenfalls über einen Heizwasser-Wärmespeicher.

