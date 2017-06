29.06.2017

Das Bad Direkt: Zweite Direktlieferantenmesse im September

Nach ihrer erfolgreichen Premiere im Vorjahr, startet die Direktlieferantenmesse für das SHK-Handwerk am 27. September 2017 in die zweite Runde. Veranstaltungsort ist die ratiopharm arena in Neu-Ulm.

Die 2. Direktlieferantenmesse für das SHK-Handwerk „Das Bad Direkt“ findet am 27. September von 9 bis 18 Uhr in der ratiopharm arena in Neu-Ulm statt. - © ratiopharm arena | HSK Duschkabinenbau KG Weitere Bilder Weitere Beiträge zu diesem Artikel Erste Direktlieferantenmesse für das SHK-Handwerk

Gelungene Premiere

2016 fand zum ersten Mal die Direktlieferantenmesse „Das Bad Direkt“ in Leipzig statt, bei der zahlreiche namhafte Industrieunternehmen und Dienstleister aus dem zweistufigen Sanitärvertrieb ihre Produkte und Services dem interessierten Fachpublikum vorstellten.

Für die zweite Auflage wird am 27. September von 9 bis 18 Uhr die ratiopharm arena in Neu-Ulm zur Messehalle für rund 40 Aussteller mit den Themen Sanitär, Bad und Heizung. Dabei präsentieren die Unternehmen und Dienstleister ihre neuesten Produkte und Services. Sanitärfachbetriebe, Handwerker, Bäderstudios sowie Architekten und Planer erhalten Einblick in die aktuellen Trends im Badezimmer und können sich live vor Ort in informativen Gesprächen auf den neuesten Stand bringen lassen. Der Eintritt ist für das geladene Fachpublikum frei und auch für kostenlose Verpflegung ist gesorgt.

Bad und Heizung

Auf rund 2.000 m² wird auch in diesem Jahr wieder alles ausgestellt, was aus Sicht der Aussteller aus dem zweistufigen Vertrieb im Bereich Sanitär interessant ist: von Duschkabinen über wasserführende Armaturen, Wandverkleidungssysteme, Badewannen bis zu Heizkörpern. Fragen beantworten möchten die Spezialisten der Direktlieferanten gerne in lockeren Gesprächen direkt am Messestand. Darüber hinaus erhalten interessierte Besucher aktuelle Informationen zu Service und Dienstleistungen rund um das Bad. Abgerundet wird die Messe durch Themen wie Bad-Accessoires, Wellness, Whirlpool, regenerative Heiztechniken oder auch Sound-Technik. So erhalten Fachleute Einblicke in jeden Aspekt der Badezimmerplanung und -gestaltung.

Die Aussteller

Folgende Unternehmen stellen 2017 auf „Das Bad Direkt“ aus (Stand 27. Juni): Avenarius Bad. Funktion. Design., fima Carlo Frattini S.P.A., HSK Duschkabinenbau, M3B Service, Badtechnik Mauersberger, Repabad, Thebalux B.V., Diversign, STW System to win Beratung, Sonnenkraft Deutschland, Fawas, Diedrichs Creativ-Bad, Badea Bad Möbel, Scheelen System, Palette CAD, SHK AG, Physiotherm, Garant Marketing, Mastella Srl, Artweger, Helo, Horst Gottwald Rohrsanierungskonzepte, Paradigma Deutschland, Berloni Bagno SRL, Erlau, Badmit, Dansani, Mora, Damixa Armaturen, perma-trade Wassertechnik, Schornsteintechnik Neumarkt, Steinhaus, AquaConcept, corpotherma, Smedbo, puris Bad, ri-volition, Das Erste Einhorn, Interdomus Haustechnik, Flaminia Deutschland, Mein Bad, Maincor Rohrsysteme und Nolff Möbelwerk.

http://das-bad-direkt.de