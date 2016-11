02.11.2016

DENA-zertifiziertes Seminar von Mall, Maico und KWB

Am 22. November 2016 findet im Verbandshaus der Baustoffindustrie in Stuttgart das Fachseminar "Heizen & Lüften im Wohnbau" statt. Die Teilnehmer sollen erfahren, wie sie mit nachhaltigen Technologien Bau- und Sanierungskosten senken.

Inhalte des DENA-zertifizierten Seminars von Mall, Maico und KWB sind nachhaltige Technologien, die EnEV2016, 1. BImSchV und Richtlinien zur Pelletlagererstellung. - © KWB Deutschland

Weitere Inhalte des DENA-zertifizierten Seminars des Lagersystemanbieters Mall, des Lüftungsexperten Maico und des Heizungsherstellers KWB sind EnEV2016, 1. BImSchV und Richtlinien zur Pelletlagererstellung.

Planer, Energieberater, Handwerker und Architekten sollen nicht nur einen Überblick über innovative Technologien und die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen erhalten. Auf der Tagesordnung stehen auch die Förderbedingungen. Noch nie förderten Staat und Länder den Einsatz nachhaltiger Technologien höher als derzeit. Darüber hinaus erkennen die Deutsche Energie-Agentur (DENA) und die Ingenieurekammer Baden-Württemberg das Seminar offiziell als Weiterbildungsveranstaltung an.

Weiteres Seminar am 30. November 2016 in Mertingen

Ein weiteres Fachseminar findet am 30. November 2016 in Mertingen statt; in den Räumlichkeiten der Firma KWB Die Biomasseheizung. Die Teilnahme kostet 69 Euro. Zur Anmeldung geht es hier.

Die Veranstaltungen finden am 22. November 2016 im Verbandshaus der Baustoffindustrie (Gerhard-Koch-Straße 2, 73760 Stuttgart-Ostfildern) und bei der KWB Deutschland (Gewerbepark Ost 41 , 86690 Mertingen) statt.

