05.10.2016

"DingsPumps": Kinder erklären die Jung-Pumpen-Welt

In Anlehnung an ein erfolgreiches TV-Format der 90er Jahre, erklären Kinder in Onlinevideos unverblümt und anschaulich Begriffe aus der Abwasserwelt und die dazugehörigen Produkte des Abwasserspezialisten Pentair Jung Pumpen.

Schülerinnen der Grundschule Amshausen erklären die Abwasserwelt von Pentair Jung Pumpen. - © Bild: Pentair Jung Pumpen, Steinhagen

Mädchen und Jungs einer Steinhagener Grundschule wurden für das Format im unternehmenseigenen Schulungszentrum kindgerecht über die Zusammenhänge der Abwasserentsorgung informiert. Anschließend wurde das neu erlernte Wissen abgefragt und in witzige kleine Videos verpackt.

Gemeinsam mit den Schülern der Grundschule Amshausen hat der Steinhagener Abwasserspezialist Pentair Jung Pumpen so insgesamt elf "DingsPumps"-Videos erstellt, in denen u.a. Begriffe wie Installateur, Hebeanlage, Rückstau, Abwasser und SmartHome von Zweit- und Drittklässlern erläutert werden.

Kurzweilige Videos und Spaß für die Kinder

Jeweils in zweier Teams fanden sich die Schüler in einem eigens präparierten "Klassenraum" zusammen und gaben ihr Bestes. Innerhalb von nur drei Stunden sind daraus amüsante und kurzweilige Videos entstanden. Die Kinder hatten laut Pentair Jung Pumpen sichtlich Spaß, so dass es für alle Beteiligten sowohl vor als auch hinter der Kamera ein tolles Erlebnis war. Auch wenn Begriffe erläutert werden, über die man nicht allzu häufig in der Öffentlichkeit redet, seien sie durch die Erläuterung mit Kindesworten sehenswert in Szene gesetzt worden.

Ziel ist Endkunden-Marketing mit Humor

Bis Ende 2016 wird jede Woche ein neues Video über die Jung Pumpen Social Media Kanäle YouTube, Facebook und Twitter unter der Überschrift "DingsPumps" veröffentlicht. Zu finden sind diese ebenfalls auf der Homepage des Herstellers unter www.jung-pumpen.de/dingspumps. Adressaten dieses neuen Formats sollen vor allem Endkunden sein, die mehr über die Abwasserentsorgung erfahren möchten, aber auch interessiert an neuen Produkten sind.

So wird auch die neue Bodenablaufpumpe "Plancofix" mit einfachen Worten erklärt. Diese ermöglicht, das Duschwasser auch im Altbau zu entsorgen – wo in der Regel kein natürliches Gefälle vorhanden ist, damit das Abwasser ablaufen kann.

www.jung-pumpen.de