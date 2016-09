13.09.2016

Durchblick im Förder-Dschungel

Mit einem neuen Online-Tool will der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) Verbrauchern den Zugang zu Fördermittel für ihre Wärmepumpe erleichtern. Auch Fachpartner können den Förderrechner nutzen.

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) sieht in den verschärften Anforderungen der Energieeinsparverordnung im Neubau und den attraktiven Förderbedingungen durch das Marktanreizprogramm wesentliche Treiber...

Die Förderung für Wärmepumpen war laut BWP-Geschäftsführer Karl-Heinz Stawiarski noch nie so gut wie heute. „Je nach dem, um was für eine Wärmepumpe es sich handelt, in welchem Gebäude sie eingesetzt wird, welchem Zweck sie dient und um was für einen Antragsteller es sich handelt, kommen aber unterschiedliche Programme in Frage“, stellt Stawiarski klar. Diese seien allerdings bei unterschiedlichen Institutionen angesiedelt, mit variierenden Antragsverfahren und uneinheitlichen technischen Anforderungen. „Da kann man selbst als Experte schnell den Überblick verlieren“, so der BWP-Geschäftsführer.

Infos zu Fördervoraussetzungen und Antragsverfahren

Der neue Förderrechner funktioniert wie ein Fragebogen: Mithilfe einiger weniger Antworten zum geplanten bzw. durchgeführten Projekt wird abgeschätzt, wie hoch der Zuschuss des Bundesamtes für Wirtschaft- und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ausfallen könnte, und auf relevante Programme der staatlichen KfW-Bank hingewiesen. Zusätzlich werden die wichtigsten Informationen zu Fördervoraussetzungen und Antragsverfahren bereitgestellt, gegebenenfalls Hinweise zu Kombinationsmöglichkeiten ergänzt. Das Ergebnis kann als pdf-Datei gespeichert und anschließend ausgedruckt werden.

Vermeidung von Formfehlern

„Wir halten den Rechner für geeignet, die Anzahl falscher oder unvollständiger Anträge zu reduzieren. Wir hören oft von Betroffenen, dass sie wegen eines Formfehlers auf viel Geld verzichten mussten. Auch für die Sachbearbeiter sind diese falschen Anträge ärgerlich, erhöhen sie doch den Arbeitsaufwand und führen zu längeren Bearbeitungszeiten“, erläutert Stawiarski. Der Förderrechner deckt sowohl die BAFA-Förderungen für Heizen mit erneuerbaren Energien sowie für Kälte-/Klimaanlagen ab, als auch die KfW-Programme 151/152, 153, 167, 271, 276/277 und 430.

www.waermepumpe.de/foerderrechner