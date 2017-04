04.04.2017

Eureka 2016-2017: Die Generation Z

Die beiden europäischen Verbände EPEE (Heizung, Kälte, Klima) und EVIA (Lüftung) habe ihre Vision für die Zukunft, basierend auf den Erwartungen der kommenden Generationen veröffentlicht. Die gemeinsam von EPEE und EVIA entwickelte Vision geht aus der Eureka 2016 hervor, einer innovativen Konferenz, die am 13. Dezember im niederländischen Den Haag stattfand.

Eureka 2016 brachte zum ersten Mal den gesamten Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Klimasektor (HLKK) zusammen, von Industrie über Wissenschaft und Politik bis hin zu NGOs mit dem Ziel, gemeinsam einen Blick auf die Zukunft und die kommenden Herausforderungen zu werfen. Ergebnis ist die Vision für die Zukunft, die die Industrie dabei unterstützen will, ihre Produkte und Dienstleistungen an die Erwartungen künftiger Kunden anzupassen.

„Unsere Vision für die Zukunft zielt darauf ab, einen Ausblick auf 2030 zu geben und darauf, was die Kunden der Zukunft wollen und von uns erwarten“, so EPEE Geschäftsführerin Andrea Voigt. „Wenn sich unsere Industrie langfristig solide und nachhaltig aufstellen will, müssen wir uns weiterentwickeln. Der Status Quo ist keine Lösung.“

Neue Kundengeneration

Die Vision legt den Schwerpunkt auf die Bedürfnisse der sogenannten Generation Z, das heißt die Jahrgänge ab Mitte der Neunziger bis Anfang 2000. Eine Generation, die wohl wesentlich anspruchsvoller als die derzeitigen Kunden sein wird und deren Erwartungen den HLKK Sektor grundlegend verändern werden.

„Unsere Vision zeigt, dass die Kunden der Zukunft ein komplettes Leistungspaket wollen und nicht einfach nur ein Produkt, einen Service, der genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, aus ihrer Umgebung kommt und durch mehr Nachhaltigkeit gekennzeichnet ist“, fasste Russell Patten zusammen, EVIA Geschäftsführer. „Wenn unsere Industrie dies verinnerlicht, dann können wir die Herausforderungen für unseren Sektor in echte Chancen verwandeln.“

Die Vision zeigt die künftigen Trends aus der Perspektive der heutigen HLKK Industrie und im Hinblick auf die derzeitigen Prioritäten des Sektors, die auf der Eureka 2016 angesprochen wurden.

„Nahrungsmittelverschwendung, Kältemittel, Energieeffizienz in Gebäuden und Raumluftqualität sind Schlüsselthemen für unsere Industrie“, so Andrea Voigt, „diese Themen haben direkten Einfluss auf das Leben künftiger Generationen.“

Die Generation Z – und alle darauffolgenden – zu verstehen und von ihnen zu lernen, ist entscheidend für den HLKK Sektor. Aber diese Vision ist nur der Beginn einer Reise.

Auf der nächsten Eureka, die in Berlin im Dezember 2017 stattfindet (das genaue Datum wird noch bestätigt), soll diese Reise fortgesetzt werden und gemeinsam mit den Teilnehmern eine Diskussion entstehen, wie die Generation Z die Welt und die Umgebung, in der sie aufwächst, tatsächlich wahrnimmt und welche Herausforderungen auf die Industrie zukommen.

www.eureka-hvacr.eu