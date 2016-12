01.12.2016

EuroSkills: SHK-Nachwuchs auf Goldmission in Göteborg

Am 1. Dezember 2016 starten die EuroSkills in Göteborg. Junge Menschen aus ganz Europa stellen ihr Können bei der Europameisterschaft der Berufe unter Beweis. Darunter auch zwei SHK-Handwerker aus Deutschland.

Julian Emmert geht bei den EuroSkills in der Kategorie Spengler/Klempner für Deutschland an den Start. - © WorldSkills Germany/Frank Erpinar

Die EuroSkills finden vom 1. bis 3. Dezember 2016 im schwedischen Göteborg statt. Teilnehmer aus ganz Europa kämpfen dann um die Europameistertitel in 35 nicht-akademischen Berufen. Zum Team Deutschland gehören 22 junge Fachkräfte, die in 16 Einzel- und drei Teamwettbewerben an den Start gehen. Das Team setzt sich aus Teilnehmern aus dem Handwerk, der Industrie und dem Dienstleistungsbereich zusammen. Insgesamt umfasst die deutsche EuroSkills-Delegation rund 50 Teilnehmer, Experten und Offizielle.

Bei den EuroSkills in Lille 2014 konnte die deutsche Mannschaft fünf Goldmedaillen, dreimal Silber und zweimal Bronze gewinnen. Außerdem wurden dem Team noch zwei "Medallions for Excellence" verliehen.

Das ist der deutsche Teilnehmer und SHK-Profi Julian Emmert:

Für Klempner Julian Emmert aus Grenzach-Wyhlen im Landkreis Lörrach begann das Abenteuer EuroSkills am 28. November. An diesem Tag ging es mit dem Flieger ab nach Göteborg. Er vertritt in Schweden zusammen mit Lukas Bauer das SHK-Handwerk. "Ich hoffe, einen Medaillenplatz zu erreichen", sagt Julian Emmert. Aber auch, wenn er die Medaille nicht gewinnt, habe er tolle Erfahrungen gesammelt. Unter Zeitdruck präzise und effizient zu arbeiten und dabei möglichst wenig bis keine Fehler zu machen; diese Erfahrungen brächten ihn auch direkt im Berufsalltag weiter.

Seine Wettbewerbsaufgabe bei der Europameisterschaft der nicht-akademischen Berufe wird eine Blecheindeckung mit typischen Spenglertechniken mit Aluminium von Materialsponsor Prefa sein. In der Kategorie "Spengler/Klempner" wird den Teilnehmern eine große Aufgabe gestellt, die in verschiedenen Etappen bewältigt werden muss. Die verschiedenen Etappen wiederum bauen aufeinander auf. Prozentuale Abweichungen in der Stellung der Aufgabe im Gegensatz zum Training sind im Wettbewerb auch hier möglich.

Trainiert hat der 21-Jährige im Bundesleistungszentrum, bei der Innung für Spengler-, Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Schweinfurt-Main-Rhön. Seit April hat sich Julian Emmert, der im nächsten Frühjahr mit der Meisterschule starten will, jeden Monat eine Woche explizit auf die EuroSkills vorbereitet: "Wir haben sehr hart trainiert." Sein Arbeitgeber, Dieter Werda Baublechnerei & Dachreparaturen in Grenzach-Wyhlen, hat ihn dafür freigestellt. "Mein Arbeitgeber ist mein größter Sponsor", freut sich Emmert.

Seine härtesten Gegner kennt er schon. Zuletzt trafen sich im September fünf Konkurrenten der Kategorie "Spengler/Klempner" zu einem internationalen Training im Bundesleistungszentrum in Schweinfurt. Sie kamen aus Südtirol, Schweden, der Niederlande und Schweiz sowie Deutschland. Julian Emmert hofft, dass er einen halben Tag Zeit hat, sich Göteborg anzuschauen bevor es wieder zurück nach Deutschland geht. Am besten mit einer Medaille im Gepäck.

www.worldskillsgermany.com