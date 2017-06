08.06.2017

Expo 2017: Energie auf dem richtigen Weg

„Energy on track“ lautet das Motto des Deutschen Pavillons auf der Weltausstellung in der kasachischen Hauptstadt Astana. Die Expo 2017 vom 10. Juni bis 10. September steht unter dem Leitmotiv „Energie der Zukunft“.

„Energy on track" lautet das Motto: Mit einer großzügigen Eingangspassage empfängt der Deutsche Pavillon die Besucher der Expo 2017 in Astana.

Auf der ersten Weltausstellung in Zentralasien soll der Deutsche Pavillon die Energiewende „made in Germany“ präsentieren. „In einer attraktiven Mischung aus Information und Unterhaltung werden nachhaltige Technologien, innovative Verfahren und wegweisende Lösungen vorgestellt“, teilte die Hamburg Messe und Congress GmbH mit, die im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums für die Organisation der deutschen Beteiligung an der Expo 2017 in Astana verantwortlich ist. Spannende Exponate sollen zum Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen einladen und die Leistungsfähigkeit und Kompetenz Deutschlands im Bereich der Energieversorgung demonstrieren.

Smartstick für die Besucher

In der Eingangspassage des Pavillons stellen sich die 16 deutschen Bundesländer vor. Auf Schautafeln und in Filmen informieren sie sowohl über Projekte zur regenerativen Energiegewinnung als auch über touristische Sehenswürdigkeiten. Beim Eintritt in den Deutschen Pavillon erhalten alle Besucher einen Smartstick, der auf ihre Muttersprache kodiert ist. „Mit diesem Instrument bringen sie die einzelnen Exponate zum Laufen und können so mit ihnen interagieren. Dabei sammeln die Besucher Wissen und damit im übertragenden Sinn Energie, die als so genannte Smartpoints auf den Smartsticks gespeichert wird“, heißt es aus Hamburg.

„Karte der Zukunft“

Die Herausforderungen, vor denen die Menschheit im Bereich der Energiegewinnung und -versorgung steht, soll zunächst ein Intro-Film schildern. Im ersten Ausstellungsbereich „Karte der Zukunft“ zeigt eine überdimensionale Landkarte die Welt im Wandel – aber auch ihre Potenziale an regenerativen Energien. Neben konkreten Kooperationsprojekten wie dem ersten kasachischen Windpark Yerementau I, der mit deutscher Unterstützung gebaut wurde, werden auch Themen wie die intelligente Vernetzung und die Energiespeicherung der Zukunft dargestellt.

„Stadt der Zukunft“

In zweiten Ausstellungsbereich, der „Stadt der Zukunft“, lenkt der Deutsche Pavillon den Blick auf das unmittelbare Lebensumfeld der Menschen. „Die Besucher erfahren anhand aktueller Beispiele aus Deutschland, welche Auswirkungen die Umstellung auf erneuerbare Energien auf ihr alltägliches Leben hat“, so die Hamburg Messe. Gezeigt werden Technologien, Systeme und Produkte aus den Bereichen Bauen und Mobilität: vom Smart Home über ein Modell eines Algenbioreaktors bis hin zu Elektrofahrzeugen. Vorgestellt wird außerdem das Power-to-X genannte Verfahren zur Herstellung von Kunststoff, das ohne Erdöl und Erdgas auskommt.

„Energy-Show“ als Höhepunkt

Als „emotionaler Höhepunkt des Pavillon-Besuchs“ wurde die „Energy-Show“ konzipiert. Hierfür betreten die Besucher einen zwölfeckigen Raum mit einem großen runden Tisch in der Mitte. Auf ihm legen sie alle gemeinsam ihre Smartsticks ab. Die gesammelten Smartpoints werden laut Veranstalter vereint und verwandeln sich in energiegeladene Lichtimpulse, die sich schließlich zu einer spektakulären Lasershow mit überwältigenden Bildern steigern. Die Besucher sollen erleben, „wie sich die Welt um sie herum verändert, ausgelöst durch ihr eigenes Handeln. Das Gemeinschaftserlebnis steht für die Kraft des Einzelnen im Verbund mit seinen Mitmenschen und soll Vorfreude auf eine neue Energie-Ära wecken“.

Vielfältiges Kulturprogramm

Das Kulturprogramm des Deutschen Pavillons auf der Expo 2017 ist nach Angaben der Hamburg Messe „bunt, abwechslungsreich und hochklassig“. Neben Auftritten international erfolgreicher Stars wie Joja Wendt, jugendlicher Publikumslieblinge wie „Die Lochis“ und weiteren Konzerten richtet es den Blick auch auf die Bereiche Film, Theater, Tanz und Mode.

www.expo2017-germany.com