12.06.2017

Familienunternehmen Roth: dritte Generation in Geschäftsführung berufen

Manfred Roth, geschäftsführender Gesellschafter der Roth Industries in Dautphetal, überträgt die oberste operative Gesellschafterverantwortung an seine Kinder. Mit Wirkung zum 1. April 2017 wurden Claus-Hinrich Roth, Christin Roth-Jäger und Dr. Anne-Kathrin Roth in die Geschäftsführung der Roth Industries berufen.

Sie werden damit in der Obergesellschaft aller Roth Unternehmen zu weiteren geschäftsführenden Gesellschaftern. Sie tragen gemeinsam mit den aktuellen Geschäftsführern Manfred Roth und Matthias Donges nunmehr die legale Verantwortung für die Roth Industries und die Fortentwicklung der Roth Unternehmensgruppe.

Manfred Roth stellt fest: „Ich freue mich sehr, dass meine Kinder sich zum Unternehmen bekennen und weitere bedeutende Managementaufgaben übernehmen. Roth wird auch in der nächsten Generation ein Familienunternehmen bleiben.“

Neu in der Geschäftsführung

Diplom-Betriebswirt Claus-Hinrich Roth leitet als Chief Financial Officer (CFO) das internationale Finanz- und Rechnungswesen der Roth Industries. Claus-Hinrich Roth ist seit 2001 in der Unternehmensgruppe tätig. Christin Roth-Jäger ist seit dem Jahr 2001 im Unternehmen und führt als Chief Operating Officer (COO) den Sektor Energiesysteme. Die Dipl.-Kffr. ist zudem seit 2014 Geschäftsführerin der Roth Werke. Dipl.-Kffr. Dr. Anne-Kathrin Roth leitet als Chief Operating Officer (COO) die Sektoren Sanitärsysteme und Umweltsysteme. Sie ist seit dem Jahr 2010 im Unternehmen tätig.

Sie sind in diesen Verantwortlichkeiten Mitglieder des „Executive Board“ – dem obersten operativen Leitungsgremium der Roth Gruppe. Manfred Roth steht dem Board als Präsident vor. Matthias Donges hat als Chief Executive Officer (CEO) bereichsübergreifende Leitungsfunktion in der Roth Industries Unternehmensgruppe. Dem Board gehört zudem Chief Operating Officer (COO) Alfred Kajewski an, der den Geschäftsbereich Industrietechnik in allen relevanten Funktionsbereichen leitet.

Eine Marke mit vielen Stärken

Die Kompetenzfelder des mittelständischen Familienunternehmens sind Energie, Wasser und Kunststoff. Roth Industries ist mit verschiedenen Firmen, mit rund 1.250 Mitarbeitern und 25 Produktions- und Vertriebsunternehmen weltweit vertreten. Die Gesellschaftsanteile liegen zu 100 % bei der Familie Roth.

Die innovativen Unternehmen der Roth Industries sind in der Gebäude- und Industrietechnik tätig. Die Fachkompetenzen konzentrieren sich in sechs Sparten.

Der Bereich Building Solutions (Gebäudetechnik) umfasst die Sparten Energiesysteme, Sanitärsysteme und Umweltsysteme. Zum Bereich Industrial Solutions (Industrietechnik) gehören die Sparten Composites, Kunststoff und Hydraulik.

Mit den Building Solutions beliefert Roth international die Sanitär-Heizung-Klima-Branche. Die Investitions- und Gebrauchsgüter der Industrial Solutions bedienen weltweit die Branchen Automobil, Luft- und Weltraumfahrt, Erneuerbare Energien, Hydraulik, Medizin, Transport und Verkehr sowie den Haushaltssektor. Das Unternehmen gehört mit seinen Energiespeichersystemen, Flächen-Heiz- und Kühlsystemen und Composite-Technologien zu den Weltmarktführern.

Zur Roth Gruppe gehören die Roth Werke in Dautphetal, Roth Composite Machinery in Steffenberg und Burgwald, Roth Hydraulics in Biedenkopf, Roth Plastic Technology in Dautphetal, Roth Umwelttechnik in Bischofswerda, die Roth Niederlassungen im Ausland sowie der Rohrhersteller Becker Plastics in Datteln.

Daten & Fakten : Roth Industries GmbH & Co. KG

Gründung: 1947 durch Heinrich Roth Entwicklung des Familienunternehmens zu einer international operierenden Unternehmensgruppe unter der Leitung von Manfred Roth seit 1961 Erste Produkte: Kesselöfen und Betonerzeugnisse Geschäftsbereiche: Building Solutions, Industrial Solutions Kompetenzfelder: Energie, Wasser, Kunststoff Mitarbeiter weltweit: ca. 1.250 Ausbildungsquote: ca. 9 % Produktionen und Vertriebsniederlassungen: 25 weltweit (Produktionsstätten: 7 Deutschland, 1 Spanien, 3 USA, 1 China, 3 Tschechien) Umsatz 2016: ca. 260 Millionen Euro

