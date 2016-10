17.10.2016

FläktGroup: Fläkt Woods und DencoHappel fusionieren

Der Zusammenschluss von Fläkt Woods und DencoHappel ist in trockenen Tüchern. Die Fusion soll die Weichen stellen für eine europäische Marktführerschaft im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik.

Dr. Walter Rohregger. - © Bild: Fläkt Woods

Fläkt Woods gehört zu den Technologieführern im Bereich der Luft- und Klimatechnik. DencoHappel zu denen im Bereich der Luft-, Klima- und Filtertechnik sowie der Prozessluft-Kühlung. Gemeinsam werden beide Unternehmen jetzt unter der „FläktGroup“ auftreten und ein breites Portfolio mit starken Markenprodukten anbieten. Das europäische Kartellamt hat die Transaktion in September 2016 genehmigt.

Die Triton Fonds haben im Oktober 2014 die DencoHappel übernommen. Im Juni 2016 hat das Unternehmen eine Vereinbarung zum Kauf der Fläkt Woods-Gruppe von Equistone und Sagard unterschrieben. Durch den Zusammenschluss von Fläkt Woods und DencoHappel bleibt Triton der Eigentümer und im Besitz der Mehrheit der Anteile der neuen FläktGroup.

Der Zusammenschluss beider Unternehmen soll einen neuen europäischen Marktführer für energieeffiziente Lösungen im Bereich der Lüftungs- und Klimatechnik schaffen, der Kunden hohe Qualitätsstandards für deren Klimakomfort und Wohlbefinden bietet. Das zusammengelegte Unternehmen hat einen Umsatz von etwa 700 Mio. Euro in 2015 erzielt und beschäftigt etwa 3.800 Mitarbeiter. Durch den Zusammenschluss erwartet Triton einen schnellen Gewinnzuwachs und sieht weiteres Potenzial durch Cross-Selling-Aktivitäten, Synergien in der Produktion sowie andere Vorteile.

Positive Aussichten

„Ich glaube, dass dieser Zusammenschluss ein Volltreffer ist“, so der neue CEO der FläktGroup, Dr. Walter Rohregger. „Wir haben großen Enthusiasmus bezüglich der Zusammenarbeit, da unsere Teams die gleiche unternehmerische Denkweise besitzen und unter Einsatz der höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards auf Kundenzufriedenheit fokussiert sind. Wir glauben daran, dass sowohl unsere Kunden als auch die Mitarbeiter von der Verschmelzung der Unternehmen profitieren werden. Wir werden jetzt den Integrationsprozess in die Wege leiten. Die gemeinsamen Projektteams werden diesen Prozess unterstützen. Gleichzeitig bieten wir weiterhin die besten Produkte und Dienstleistungen an und der Kunde steht weiterhin an erster Stelle. Als globales Unternehmen mit starken europäischen Wurzeln und mit den kombinierten Stärken von Fläkt Woods und DencoHappel, wird die FläktGroup in die Lage versetzt, den Kunden besser zu bedienen. Ein breiteres Produktportfolio, ein größeres Vertriebsnetzwerk und Kundenservice sowie erweiterte Produktionsanlagen tragen zur Umsetzung dieser Verbesserungen bei.“

