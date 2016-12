12.12.2016

Geberit und Keramag laden zum "NeuheitenTreff 2017"

Die Netzwerkplattform "NeuheitenTreff" findet vom 24. Januar bis 16. März 2016 deutschlandweit an 30 Orten statt. Anhand eines Vortrags mit Live-Präsentation sollen Installateure, Planer, Architekten, Großhändler und Investoren mehr über die Neuheiten von Geberit und Keramag erfahren.

Auf dem "NeuheitenTreff 2017" erfahren alle Baubeteiligten aus erster Hand, welche neuen Produktlösungen Geberit und Keramag im kommenden Jahr bereithalten. - © Geberit

Auf dem "NeuheitenTreff" können alle am Bau Beteiligten noch vor den Frühjahrsmessen 2017 die Neuprodukte von Geberit und Keramag live kennenlernen. In einem Vortrag mit einer parallelen Live-Vorführung erklären die Experten der beiden Marken, welchen Nutzen die Zusammenführung der Sanitärtechnik hinter der Wand und des Designs vor der Wand für unterschiedliche Bauaufgaben und -anforderungen haben sollen.

Konkret erfahren die Teilnehmer des "NeuheitenTreffs 2017", wie sie mit Keramiken und Badmöbel die Wünsche ihrer Kunden in den Mittelpunkt stellen können. Vorgestellt wird auch ein neues Dusch-WC, das laut Unternehmensangaben flexibel einsetzbar ist und gleichzeitig hohen Designansprüchen genügt. Systemtechnik weiterentwickelt haben die Experten von Geberit laut eigenen Angaben mit einer bodenebenen Duschtasse, die so einfach zu installieren ist wie ein Duofix. Für die sichere und hochschallgedämmte Abwasserentsorgung sollen die Teilnehmer Informationen erhalten, wie sie normgerechten Schallschutz einfacher und wirtschaftlicher planen, installieren und in Ausschreibungen erfüllen können.

Begleitender Exponaterundgang

Ein begleitender Exponaterundgang lädt die Teilnehmer außerdem dazu ein, mehr über die Neuheiten 2017 zu erfahren, sie zu begreifen und bereits erste Fragen mit den zuständigen Außendienstkollegen aus der Region zu klären. Nach der Präsentation haben sie laut Veranstalter die Gelegenheit, in einer lockeren Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Netzwerke zu vertiefen.

Termine und Veranstaltungsorte des "NeuheitenTreff 2017"

Der Geberit "NeuheitenTreff 2017" beginnt jeweils um 16 Uhr und endet um ca. 19 Uhr. Das sind die Termine und Veranstaltungsorte:

24. Januar 2017, Heilbronn

25. Januar 2017, Mannheim

26. Januar 2017, Mainz

30. Januar 2017, Freiburg

31. Januar 2017, Radolfzell

31. Januar 2017, Taufkirchen (bei München)

01. Februar 2017, Karlsruhe

01. Februar 2017, Regensburg

02. Februar 2017, Stuttgart

02. Februar 2017, Augsburg

07. Februar 2017, Münster

07. Februar 2017, Köln

08. Februar 2017, Duisburg

08. Februar 2017, Ochtendung (bei Koblenz)

09. Februar 2017, Düsseldorf

09. Februar 2017, Saarbrücken

14. Februar 2017, Norderstedt

14. Februar 2017, Würzburg

15. Februar 2017, Hamburg-Harburg

15. Februar 2017, Nürnberg

16. Februar 2017, Bremen

16. Februar 2017, Bindlach

07. März 2017, Dortmund-Schwerte

07. März 2017, Erfurt

08. März 2017, Kassel

08. März 2017, Leipzig

09. März 2017, Hannover

09. März 2017, Dresden

15. März 2017, Rostock

16. März 2017, Berlin

www.geberit.de

www.keramag.de