07.03.2017

Gewinnen Sie mit Wera und Si Werkzeugsets im Red Bull Racing-Look!

Formel 1-Fans aufgepasst: Der Wuppertaler-Schraubwerkzeughersteller Wera und Si verlosen fünf Design-Werkzeugsets im Look von Red Bull Racing. Nehmen Sie jetzt teil und gewinnen Sie mit etwas Glück Sammlerstücke, die Ihre PS-begeisterten Kollegen vor Neid erblassen lassen!

Dieses "PS-starke" Werkzeug könnte bald Ihnen gehören: Gewinnen Sie mit Wera und Si ein "Kraftform Kompakt 20" im Red Bull Racing-Look. - © Wera Werk Hermann Werner GmbH & Co. KG

Zusammen mit der Wera verlost Si fünf "Kraftform Kompakt 20"-Werkzeugsets im Red Bull Racing-Look. Die handlichen Sets wurden von Red Bull Racing für so gut befunden, dass sie nun auch als Lizenzartikel den Namen des Rennstalls tragen dürfen. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist unsere Gewinnspielfrage zu beantworten und danach Daumen zu drücken:

Wer wurde als bisher einziger Pilot Formel 1-Weltmeister mit Red Bull Racing?

Nico Rosberg Sebastian Vettel Nico Hülkenberg

"Kraftform Kompakt 20 RBR" – das ist Ihr möglicher Gewinn:

Der Anwender hat mit dem "Kraftform Kompakt 20 RBR" im wahrsten Sinne des Wortes "alles im Griff", da sich darin neben der Teleskopklinge auch sechs Edelstahl-Bits befinden, die die gängigsten Anwendungsfälle abdecken. Durch einen leichten Druck auf die rote Kappe am Griffende öffnet sich der Handgriff und die Bits können entnommen oder nach Gebrauch wieder in die dafür vorgesehene Halterung eingesetzt werden.

Bei dem Kompaktwerkzeug kommt es auf die inneren Werte an, denn in dem ergonomischen Kraftform-Handgriff steckt eine versenkbare Teleskopklinge, die durch Betätigen der Arretierungshülse ausgefahren wird. Danach kann das Werkzeug als vollwertiger Schraubendreher für die Handverschraubung eingesetzt werden. Mit eingefahrener Klinge ist laut Wera sogar das Schrauben in extrem beengten Arbeitssituationen möglich. Zudem sei sie vollständig herausnehmbar und könne dann als Maschinenadapter dienen. An der Spitze der Klinge befindet sich ein Bithalter mit der sogenannten Rapidaptor-Technologie, welche einen blitzschnellen Bitwechsel ermöglichen soll. Darüber hinaus erleichtere eine Freilaufhülse die Führung von Werkzeug und Schraube beim maschinellen Verschrauben.

Aufbewahrt wird der "Kraftform Kompakt 20 RBR" in einer leichten und robusten textilen Box, die auch am Gürtel der Arbeitskleidung befestigt werden kann. Damit kann das praktische Kompaktwerkzeug ein idealer Begleiter für den Profi-Schrauber sein, vor allem bei mobilen Einsätzen. Die Taschenrückseite ist mit einer Vliesfläche ausgestattet, so dass sie in Kombination mit dem mitgelieferten Klettklebestreifen laut Hersteller an jeder beliebigen Oberfläche befestigt werden kann.

Und zu guter Letzt nicht vergessen: Das ungewöhnliche Verpackungsdesign macht die Werkzeuge nicht nur zu unentbehrlichen Helfern beim Schrauben, sondern auch zu echten Sammlerstücken. Wera und Si wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

www.wera.de