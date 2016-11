16.11.2016

Handwerkermarke feiert mit Filmpremiere Auftakt zu neuem Konzept

Film-Premiere zur GET Nord: Das neue, emotionale Kommunikationskonzept soll größere Identifikation schaffen. Darüber hinaus treten zum neuen Jahr Duravit und die Zehnder Group Deutschland aus dem Leistungsbündnis aus.

"Helden im Film und Helden im Alltag" – das Fachhandwerk und die Handwerkermarke. - © Film von Krall

Unter dem Motto "Alle für einen, eine für alle" möchte sich die Handwerkermarke als bewährter Partner des Fachhandwerks präsentieren. Zahlreiche Aktionen und Kampagnen haben im zurückliegenden Jahr laut eigenen Angaben die Leistungsfähigkeit der Handwerkmarke unter Beweis gestellt. Das Motto "Alle für einen, eine für alle" lege dar, dass sie ein, in dieser Form nach wie vor einzigartiges, Qualitätszeichen der SHK-Branche ist.

Auf Seiten der Herstellerpartner wird es zum neuen Jahr eine Veränderung geben: Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) meldet das Ausscheiden der Firmen Duravit und Zehnder Group Deutschland aus dem Leistungsbündnis der Handwerkermarke. "Wir bedauern das Ausscheiden der beiden langjährigen Partner, respektieren aber die unternehmerische Entscheidung", erläutert Andreas Müller, stv. Hauptgeschäftsführer des ZVSHK. Beide Hersteller haben erklärt, das Fachhandwerk weiterhin zu unterstützen.

Handwerkermarke bei der GET Nord vor Ort

Vom 17. bis 19. November 2016 lädt die Handwerkermarke ihre Partner und interessierte Fachbesucher auf der GET Nord zum Messestand im Foyer Ost EG Stand 100 ein. Besondere Attraktion wird diesmal der Zieleinlauf der Handwerkermarke-Rallye sein. Die Rallye startete im März 2016 zur SHK Essen. Zahlreiche Fachhandwerker haben sich seitdem beteiligt. Zur siebten und letzten Etappe der Rallye wird ein besonderer Preis ausgelobt: Der Gewinner dieser Etappe erhält ein Mercedes-Benz-Advanced-Experience-Austria-Training, das heißt drei Tage Offroad-Abenteuer. Die Teilnahme an der letzten Etappe der Rallye ist an allen Messetagen möglich.

Videospiel "Schafe schubsen" am Messestand

Am Messestand erwartet die Fachbesucher ein Programm aus Information und Unterhaltung rund um die Handwerkermarke. Mit dem Videospiel "Schafe schubsen" gibt es am Handwerkermarke-Messestand die Fortsetzung des beliebten "tierischen" Gewinnspiels mit attraktiven Preisen. Die Teilnehmer müssen an Tablets die "schwarzen Schafe" – im Alltag des Fachhandwerks zum Beispiel Billigprodukte aus dem Internet mit mangelnder Produktqualität – erkennen und aus dem Rennen schubsen. Spaß und Spannung sind laut Handwerkermarke garantiert; mitmachen lohne sich auch hier.

Auf der GET Nord sind auch zahlreiche Herstellerpartner der Handwerkermarke mit eigenen Ständen vertreten. Sie informieren zu ihren Produkten und bieten den SHK-Betrieben damit einen Überblick zu aktuellen Produkten und Entwicklungen.

Filmpremiere im Rahmen der GET Nord

Der neue Kurzfilm setzt SHK-Fachhandwerker als "wahre Helden" in Szene, die zu "den Guten" gehören. Nach einigen dramatischen Effekten wird der "Anti-Held" von einem Trio aus echten SHK-Fachhandwerker-Typen gerettet und auf die gute Seite geführt. "Der Realfilm bietet dem Fachhandwerker eine starke Identifikationsfläche", führt Birgit Jünger, Referatsleiterin Marketing im ZVSHK, aus. "Die Botschaft ist eindeutig: Der Fachhandwerker gehört zu 'den Guten'. Das Fachhandwerk steht mit der Handwerkermarke für Qualität und Sicherheit und damit gegen die Billigmentalität und die 'schwarze Schafe' der Branche."

Der Film wird nach seiner Premiere am Messestand auf verschiedenen Kanälen zu sehen sein. Dazu gehört u. a. der YouTube-Kanal der Handwerkermarke. Hier hat sich bereits SHK-Meister Heller etabliert, der pointiert das Leistungsspektrum der Handwerkermarke erklärt – kurzweilig in zwei Minuten. SHK-Meister Heller macht Themen wie die "Haftungsübernahmevereinbarung" oder die "Handwerkermarke" klar.

Produkte der Handwerkermarke sollen im Großhandel präsenter sein

Auch im Großhandel werden noch bis zum Jahresende verstärkt Werbemittel zur besseren Auffindbarkeit der Produkte der Handwerkermarke platziert. Ziel ist es, bis dahin über 1.000 Abhollager im Fachgroßhandel mit Handwerkermarke-Informationsmitteln auszustatten. "Damit haben wir dann eine gute, deutschlandweite Abdeckung im Großhandel erreicht", informiert Birgit Jünger. "Daran haben wir lange gearbeitet."

Emotionalisierung der Handwerkermarke Kernthema 2017

Das Kernthema 2017 wird die Emotionalisierung der Handwerkermarke sein. Online und offline orientieren sich die Angebote und die Ansprache des Fachhandwerks an Begriffen wie "Handwerkerstolz" und "Berufsehre". Den Auftakt dazu macht die Filmpremiere zur GET Nord. Weitere Maßnahmen sind beispielsweise das Empfehlungsmarketing oder die intensive Kommunikation der Vorteile der Handwerkermarke. Das Highlight im nächsten Jahr wird laut dem Leistungsbündnis die Aktion "Die Handwerkermarke sucht den Heldenbetrieb 2017" sein. Gesucht wird der perfekte Partner der Handwerkermarke. Die Elemente der Kampagne 2017 sollen mit ihrer emotionalen Ausrichtung einen Schwerpunkt auf die natürliche Verbundenheit des Handwerks mit der Handwerkermarke setzen.

www.handwerkermarke.de