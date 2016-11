30.11.2016

Hansgrohe: TV-Kampagne debütiert vor der Tagesschau

Ab Dezember 2016 lässt die Premiummarke hansgrohe mit einer neuen Markenkampagne "Die schönsten Momente mit Wasser" erleben. Der Startschuss fiel schon am 29. November 2016 um 19.59 Uhr mit dem ersten TV-Spot der Marke vor der ARD Tagesschau.

Ab Dezember 2016 lässt hansgrohe mit einer neuen Markenkampagne "Die schönsten Momente mit Wasser" erleben. Der Startschuss fiel am 29. November 2016 mit dem ersten TV-Spot vor der ARD Tagesschau. - © Hansgrohe SE

"hansgrohe wird von seinen Kunden aus dem Handwerk erstklassig bewertet und soll nun natürlich auch die erste Wahl bei den Endverbrauchern sein", sagt Olivier Sogno, Vice President Brand Management. "Dazu haben wir bereits jetzt ausgezeichnete Produkte und nun wird unsere Premiummarke konsequent mit einer hochwertigen Kampagne ausgebaut".

hansgrohe präsentiert sich bei den beiden angesehenen Sendern ARD und ZDF. So wurde der erste hansgrohe TV-Spot am 29. November um 19.59 Uhr in der ARD direkt vor der Tagesschau gezeigt. Zur besten Sendezeit. Bis Jahresende wird man hansgrohe dort regelmäßig sehen, der letzte Spot läuft dann an Silvester.

hansgrohe investiert mit TV-Spot in Endverbraucher-Marketing

Der neue, breit angelegte Markenauftritt ist eine Investitionen in das Endverbraucher-Marketing der Marke hansgrohe und soll mehr Nähe zum Endkunden herstellen. Dieses Ziel soll der TV-Spot, der über den Zeitraum von einem Monat direkt vor der ARD Tagesschau und direkt nach ZDF heute einem Millionenpublikum gezeigt wird, unterstützen. "Jetzt wird unsere Endkundenfokussierung noch sichtbarer und erlebbarer, denn in dem Spot zeigen wir Wassererlebnisse mit unseren Produkten und laden die Marke mit Emotionen auf. Damit positionieren wir uns weiter als deutsche Premiummarke in den Köpfen der Endverbraucher", so Olivier Sogno.

Der Endverbraucher soll aktiv nach hansgrohe fragen

Ab Januar 2017 wird die hansgrohe-Markenkampagne weiter ausgerollt und zahlt damit auf die strategische Ausrichtung der Hansgrohe Group ein. "Der Endverbraucher soll aktiv nach hansgrohe fragen", ergänzt Sogno. "Die Kampagne dient somit nicht nur den Endkonsumenten als Orientierung, sondern hilft ebenso unseren Kunden aus dem Handwerk, die dann unsere erstklassigen Produkte bei den Endverbrauchern im Bad und in der Küche installieren."

hansgrohe und Grohe verbindet laut eigenen Angaben nichts mehr

hansgrohe, Hersteller von Markenprodukten in Bad und Küche, wurde 1901 von Hans Grohe in Schiltach im Schwarzwald gegründet. 1934 verließ Friedrich Grohe, Hans Grohes zweitältester Sohn, die Firma und übernahm 1936 im westfälischen Hemer eine Armaturenfabrik. Dieses Unternehmen wurde erst im Jahr 1948 in Friedrich Grohe GmbH umbenannt und ist heute als Grohe bekannt. Heute verbindet die Hansgrohe SE mit Sitz im Schwarzwald und die Grohe Group mit Sitz in Luxemburg laut eigenen Angaben nichts mehr, auch wenn beide Unternehmen in einer Branche tätig sind und die gleichen Wurzeln haben.

www.hansgrohe.de