26.10.2016

Holzmann Medien bekräftigt Sponsoring von Skirennläufer Sebastian Holzmann

Holzmann Medien ist auch wieder in der Saison 2016/2017 Individual-Sponsor von Alpinskirennläufer Sebastian Holzmann aus Oberstdorf. Somit ziert das Logo des Bad Wörishofener Unternehmens auch in der jetzt startenden Skisaison wieder die Kopfbedeckung (Helm, Stirnband, Mütze) von Sebastian Holzmann.

Auch weiterhin Sponsor-Partner im alpinen Wintersport: Sebastian Holzmann (li.), Ski-Rennläufer im Slalom und Riesenslalom und Alexander Holzmann, geschäftsführender Verleger von Holzmann Medien. - © Holzmann Medien

Nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2013 im Riesenslalom und mittlerweile 35 Podestplatzierungen bei internationalen FIS-Rennen strebt Sebastian Holzmann in diesem Winter den Sprung in den Ski-Weltcup an. Mit zuletzt Platz 65 in der FIS-Weltrangliste im Slalom und gleichzeitig unter den zehn besten deutschen Slalomfahrern (zuletzt sechstbester deutscher Fahrer gemäß der aktuellen FIS-Slalom-Rangliste) ist der Sprung in den Weltcup für Sebastian Holzmann in greifbare Nähe gerückt.

Alexander Holzmann, geschäftsführender Verleger von Holzmann Medien, wünscht "Sebastian für die bevorstehende Alpinsaison weiterhin möglichst viele Spitzenplatzierungen, damit er schon bald im Weltcup starten kann" und freut sich über die Verlängerung der Sponsoring-Kooperation, die neben dem Holzmann-Logo auf der Kopfbedeckung auch Auftritte von ihm auf Veranstaltungen von Holzmann Medien sowie weitere gemeinsame Marketingaktionen beinhaltet.

Stolz, Holzmann Medien repräsentieren zu dürfen

So wurde ein aktuelles Video gedreht, in dem er auch über die Zusammenarbeit mit Holzmann Medien spricht. Darin sagt Sebastian Holzmann, er sei besonders stolz, dass er "Holzmann Medien auch die kommende Saison wieder repräsentieren darf".

www.holzmann-medien.de