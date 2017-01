20.01.2017

Holzmann Medien: Sebastian Holzmann hofft in Kitzbühel auf Weltcup-Punkte

Am Sonntag, 22. Januar 2017, startet DSV-Ski Alpin-Rennläufer Sebastian Holzmann vom SC 1906 Oberstdorf im Weltcup-Slalom in Kitzbühel und hofft, dass es ihm auch dort wieder gelingt, wie zuletzt in Zagreb Weltcup-Punkte zu sammeln.

DSV-Alpin-Skirennläufer Sebastian Holzmann fährt am Sonntag (22. Januar 2017) beim Slalom-Weltcup in Kitzbühel. - © Holzmann Medien

Sebastian Holzmann hat auf jeden Fall vor, "alles geben, um eine gute Performance beim Slalom in Kitzbühel abzuliefern." Zuletzt war der Allgäuer mit Rang 37 im ersten Lauf des Weltcup-Slaloms in Wengen nur knapp an der Qualifikation für den zweiten Lauf gescheitert. Er freue sich darauf "bei einem der größten Klassiker an den Start zu gehen" und er sei "gespannt auf die Stimmung und freue sich auf ein anspruchsvolles Rennen."

Der Start in Kitzbühel ist dann der neunte Weltcup-Start in der Karriere von Sebastian Holzmann und bereits der sechste in diesem Skiwinter.

Trainingseinheit mit Sebastian Holzmann zu gewinnen

Eine außergewöhnliche Chance bietet sich am 15. Februar 2017 allen Skibegeisterten: Sebastian Holzmann macht es exklusiv mit seinem Sponsor Holzmann Medien im Rahmen eines Gewinnspiels möglich, einmal unter seiner Anleitung eine Skitrainingseinheit zu erleben. Am 15. Februar 2017 empfängt er den Gewinner des Holzmann Medien-Gewinnspiels in den Allgäuer Alpen und wird dort mit ihm gemeinsam Skifahren – und vielleicht auch die eine oder andere Anekdote aus dem Leben eines Weltcup-Skirennläufers erzählen. Wer gerne mitfahren möchte, kann auf der Webseite www.holzmann-medien.de/gewinnspiel am Gewinnspiel teilnehmen.

Hier noch ein Link zu einem Video von Sebastian Holzmann beim Slalomtraining: www.holzmann-medien.de/neues-video-sebastian-holzmann/245/1445.

