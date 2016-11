08.11.2016

Holzmann Medien: Sebastian Holzmann startet im Slalom-Weltcup in Finnland

Der aus Bad Wörishofen stammende und von Holzmann Medien mit einem Individualsponsorenvertrag ausgestattete Alpinskirennläufer Sebastian Holzmann wurde in das deutsche Slalomteam für den Weltcup am Sonntag, den 13. November 2016, in Levi (Finnland) berufen.

Der von Holzmann Medien unterstützte Alpinskirennläufer Sebastian Holzmann startet im Weltcup in Levi. - © Holzmann Medien

Derzeit bereitet sich Sebastian Holzmann bei rund minus 15 °C gemeinsam mit dem Slalomteam um Felix Neureuther auf das anstehende Rennen vor. "Ich freue mich riesig, dass ich mit den anderen Jungs am Slalom-Weltcup-Auftakt in Levi an den Start gehen darf", kommentiert Sebastian Holzmann seine Berufung ins Weltcup-Team.

Auch Alexander Holzmann, geschäftsführender Verleger von Holzmann Medien freut sich als Sponsor mit ihm, "dass er nun die Chance erhält, sich im Weltcup zu beweisen - dafür drücken wir ihm am Sonntag ganz fest die Daumen!". Holzmann Medien ist im Rahmen seiner Kampagne "Wir fördern Talente" Individualsponsor von Sebastian Holzmann.

Regelmäßige Informationen bei Holzmann Medien

Informationen zu Sebastian Holzmanns Vorbereitungen auf das Rennen am Sonntag sowie Eindrücke rund um den Tagesablauf der Ski-Athleten stellt er bis kurz vor dem Rennen regelmäßig auf der Facebook-Seite von Holzmann Medien sowie unter www.holzmann-medien.de zur Verfügung.

www.holzmann-medien.de