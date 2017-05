29.05.2017

Holzmann Medien weiter Sponsor von DSV-Skirennläufer Sebastian Holzmann

Holzmann Medien setzt sein Engagement als Sponsor des DSV Alpinskirennläufers auch in der Weltcup Saison 2017/18 fort.

Ende Mai 2017 wurde die Vertragsverlängerung am Verlagsstandort in Bad Wörishofen unterzeichnet. Damit geht die erfolgreiche Partnerschaft bereits in die dritte Skisaison, die für Sebastian den endgültigen Durchbruch in die Weltspitze bedeuten könnte – zumindest, wenn es weiterhin so kontinuierlich bergauf geht wie in den letzten beiden Jahren. So konnte der Slalomspezialist in seiner Paradedisziplin die vergangene Saison mit Platz 31 in der FIS Weltrangliste abschließen.

„Es ist eigentlich alles so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt Sebastian Holzmann rückblickend auf die vergangene Saison, „zwar auf anderen Wegen als ursprünglich geplant, aber ich stehe da, wo ich stehen wollte.“ So ist er in der vergangenen Saison fast alle Weltcup-Rennen im Slalom mitgefahren, wobei ihn besonders zwei Weltcuprennen in Erinnerung bleiben werden: „Kitzbühel war das schwierigste Slalom-Rennen, das ich bisher je gefahren bin – der Hang, der war sehr speziell - aber auch Zagreb ist mir im Kopf geblieben, weil ich da das erste Mal in die Weltcup-Punkte gefahren bin.“

Die Weltrangspitze als Ziel der nächsten Saison

Im kommenden Winter will sich der aus Bad Wörishofen stammende und jetzt für den SC Oberstdorf startende Alpinskifahrer im Slalom unter den „Top 30 der Welt etablieren“ und auch im Riesenslalom dahin kommen, wo er es jetzt nach der vergangenen Saison im Slalom hin geschafft hat – also ganz dicht an die Top 30 der Welt. Natürlich wäre eine Teilnahme an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr noch das „Sahnehäubchen“.

„Mit unserer Kampagne „Wir fördern Talente“ unterstützen wir Sebastian nun schon seit zwei Jahren als Individual-Sponsor auf dem Weg von der deutschen und europäischen Spitze in den Weltcup“, erläutert Alexander Holzmann, geschäftsführender Verleger von Holzmann Medien das Sponsoring-Engagement seines Unternehmens: „ Wir wünschen ihm von ganzem Herzen, dass ihm in der kommenden Saison der Durchbruch in die absolute Weltspitze des Slalom - Weltcups gelingt“.

www.holzmann-medien.de