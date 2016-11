08.11.2016

Hotmobil veranstaltet erstmalig Hausmesse

Hotmobil lädt die SHK-Branche rund um den Bodensee zur ersten Hausmesse in seine Firmenzentrale nach Gottmadingen ein. Am 24. November 2016 präsentiert der Vermietungsspezialist für mobile Heiz-, Kälte- und Dampfzentralen von 11 bis 17 Uhr die neue Generation mobiler Elektroheizzentralen "Hotboy 2.0".

Am 24. November 2016 findet erstmalig die Hotmobil-Hausmesse in Gottmadingen statt. - © Hotmobil Deutschland GmbH

Erstmals in der über 20-jährigen Firmengeschichte veranstaltet Hotmobil eine Hausmesse in der Firmenzentrale im südbadischen Gottmadingen und lädt dazu SHK-Handwerker und den Fachhandel aus der Bodenseeregion ein.

"Wir sind nach wie vor davon überzeugt, dass die persönliche Begegnung und das direkte Gespräch auch im digitalen Zeitalter sehr wichtig und unverzichtbar sind. Das hat uns dazu veranlasst, unsere Kunden zu einer Hausmesse einzuladen", begründet Mary Biedermann, die seit Mai 2016 die Geschäftsführung zusammen mit Michael Kramer bei Hotmobil übernommen hat, ihre Idee. "Unser Ziel ist es im Gespräch mit unseren Kunden deren Bedürfnisse und Erwartungen an unsere Produkte und Dienstleistungen zu erkennen, und so unser Angebot immer wieder zu optimieren und zu verbessern", kommentiert Michael Kramer.

Mobile Elektroheizzentrale "Hotboy 2.0" im Fokus der Hausmesse

Im Mittelpunkt der Hausmesse steht die neue Generation der mobilen Elektroheizzentrale "Hotboy 2.0", die nach einer technischen Optimierung laut Hersteller nun zu einem günstigeren Marktpreis angeboten werden kann. Die Besucher der Hotmobil-Hausmesse sollen zusätzlich von einem Messe-Sonderpreis profitieren.

UWS Technologie neuer Hotmobil-Kooperationspartner

Darüber hinaus stellt sich auf der Hausmesse die Firma UWS Technologie, ein Hersteller von Systemen zur Heizungswasseraufbereitung und Heizungsbefüllung, als neuer Kooperationspartner von Hotmobil vor. UWS Technologie ist laut Hotmobil mit mehr als 800 Aufbereitungen im Jahr erfahren im Dienstleistungssektor.

Wer sich für diese Veranstaltung interessiert sollte sich den 24. November 2016 in seinem Terminkalender eintragen und einen Besuch bei Hotmobil einplanen. Die Gäste der ersten Hotmobil-Hausmesse erwarte zudem ein leckeres "Handwerker-Buffet". Anmeldungen sind noch bis zum 21. November 2016 unter Telefon 07731/9460-180 oder per E-Mail an marketing@hotmobil.de möglich.

www.hotmobil.de