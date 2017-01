10.01.2017

„Inspire Yourself“: Hansa startet internationale Duschkampagne

Als Teil der Oras Group profitiert Hansa von einer starken Partnerschaft, die sich in Synergieeffekten und Produkt-Know-how niederschlägt. Ein Beispiel dafür sind die neuen Brauseserien, die jetzt mit Hilfe der multimedialen Kampagne „Inspire Yourself“ Duschfans aus ganz Europa begeistern sollen.

Mit den inhouse produzierten Brauseserien HansaBasicjet, HansaClassicjet und dem HansaAmicra-Brausethermostat will Hansa Neuheiten für puren Duschgenuss „Made in Europe“ präsentieren. Durch die Zugehörigkeit zur Oras Group verfügt Hansa nach eigenen Angaben über eine neue, breit gefächerte Duschkompetenz, angefangen beim Design, über das Engineering bis hin zu Produktion und Logistik.

"Inspire Yourself" soll Absatz ankurbeln

Die aktuell neuen Brauseserien sollen diese Gesamtkompetenz widerspiegeln. Sie seien aber erst der Auftakt, erklärt das Unternehmen. Beginnend mit der ISH werden in regelmäßigen Abständen weitere Innovationen folgen, die den Hansa-Systemgedanken und das ganzheitliche Dusch- und Sinneserlebnis noch mehr bereichern werden.

Damit auch Endkunden sich von dem umfangreichen Duschkompetenz-Portfolio inspirieren lassen können, läuft aktuell die aufmerksamkeitsstarke, multimediale Kampagne „Inspire Yourself“. Diese spricht Duschfans aus ganz Europa an und soll die Bekanntheit der Produkte weiter steigern. Unterstützt wird sie durch attraktive POS-Aktionen, Info-Flyer und Werbeartikel.

Sanitärinstallateure profitieren durch gesteigertes Kundeninteresse und zusätzliche Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, das mit diesen Maßnahmen optimale Voraussetzung für einen hohen Abverkauf schaffen will. Darüber hinaus soll die Kampagne einen Anknüpfungspunkt für das Beratungs- und Verkaufsgespräch bieten.

