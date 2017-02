07.02.2017

ISH 2017: Design Plus Preis für 25 Produkte und Lösungen

Der internationale Wettbewerb Design Plus prämiert auch zur ISH 2017 Produkte von Ausstellern, die sich durch eine kluge Verbindung von Technik und Design auszeichnen.

Eine siebenköpfige Design-Plus-Fachjury hat 154 Einreichung en unter anderem nach den Kriterien Gestaltungsqualität, Gesamtkonzeption, Innovationsgehalt, Materialwahl technische und ökologische Aspekte bewertet. 106 Unternehmen, davon 42 deutsche und 64 ausländische, haben am Wettbewerb teilgenommen. Die Jury zeichnete 25 Produkte mit dem Preis Design Plus powered by ISH aus. 14 Preise gehen an deutsche Unternehmen und Designer und elf Auszeichnungen an Teilnehmer aus Australien, Belgien, Italien, der Schweiz und Spanien.

Design Plus Preis: Präsentation der Prämierten

Alle prämierten Produkte werden während der ISH im Rahmen einer Sonderschau im Foyer der Halle 4.2 präsentiert. Die feierliche Preisverleihung findet am Messeeröffnungstag um 14 Uhr statt. Wolfgang Marzin, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Frankfurt: „Über 2.400 Aussteller zeigen zur ISH ihre Innovationen in den Bereichen Bad, Gebäude-, Energie- und Klimatechnik sowie erneuerbare Energien. Orientierung in diesem großen Angebot und die Garantie einer herausragenden Produktqualität bietet da unser Wettbewerb Design Plus. Die ausgezeichneten Produkte bestechen durch intelligente Technik, hohe Funktionalität, Ästhetik und handwerkliche Präzision und setzen ebenso Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Besucher sollten sich die Sonderschau nicht entgehen lassen.“

Der Initiator: Rat der Formgebung

Der Rat für Formgebung führt den Design Plus Wettbewerb für die Messe Frankfurt durch. „Wir beobachten seit Jahren mit Freude die positive Entwicklung der Branche, die längst den Wert von gelungenem Design als Motor für eine erfolgreiche Markenführung und damit verbesserte Absatzchancen für sich entdeckt hat und diese Stärken ausspielt. Der Sanitärbereich wartet mit intelligenten und zunehmend auf Individualisierung setzenden Badlösungen mit hohem Designanspruch auf, Produkte aus der Heiz- und Klimatechnik überzeugen durch die gelungene Verbindung von innovativem Design, oftmals anspruchsvoller Technik und hohem Bedienkomfort ", lobt Lutz Dietzold, Geschäftsführer des Rat für Formgebung/German Design Council, das wachsende Marken- und Designbewusstsein der Branche. „Die ISH bietet den Innovatoren der Branche eine international anerkannte Bühne ersten Rangs. Mit dem Wettbewerb Design Plus setzt sie Impulse für die Weiterentwicklung der Branche.“

Die Jury

Eine breit orientierte Fachjury bewertete in einer Sitzung am 4. Januar die 154 eingereichten Produkte. Zu den Jurymitgliedern gehörten:

Bernhard Heitz, dormakaba Group International Holding GmbH, Rümlang/Schweiz

Dr. Michael Herma, VdZ Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V., Berlin

Neesken Ashana Hohgräve, Otto Bock HealthCare GmbH, Duderstadt

Corinna Kretschmar-Joehnk – JOI-Design GmbH Innenarchitekten, Hamburg

Gabriele Thiels, A&W Architektur und Wohnen, Hamburg

Udo Wirges – Zentralverband Sanitär Heizung Klima, St. Augustin

Jens Wischmann – VDS Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft e.V., Bonn

Highlights unter den SHK-Innovationen

Im Bereich Bad zeichnete die Jury neben individuellen Badmöbeln und besonderen Armaturen z.B. auch innovative WCs, einen multifunktionalen Handtuchwärmer und intelligente elektronische Betätigungsplatten aus. Im Segment der Heizungs- und Klimatechnik entschied sich die Jury u.a. für einen Pelletofen mit optimiertem Verbrennungs- und Wirkungsgrad und für eine Reihe von innovativen Heizkörpern, die z.B. modular aufgebaut werden können, hauchdünn und hocheffizient sind oder faltbar wie ein Paravent.

Mit dem Design Plus Preis ausgezeichnet © Axent Switzerland Primus heißt die Toilette ohne Spülkasten vom schweizer... mehr © Bemm Die Design-Planheizwand Plawa Purline wurde prämie... mehr © Dallmer Duschrinne CeraFloor Select von Dallmer. © Dovre NV Dovre NV reichte den Holzofen Rock 500 WB beim Wettbewerb... mehr © Firma Carlo Frattini Die Edelstahl Kopfbrause NU wurde von Davide Vercelli... mehr © Grohe Auch die Küchenarmatur Essence Professional konnte... mehr © IMI Hydronic Engineering Deutschland Der Fußboden-Heizkreisverteiler Dynacon Eclipse hat... mehr © Inbani Design Die Badkollektion Origin von Inbani Design. © Jado Véo nennt sich die preisgekürte Armaturenserie von... mehr © Karl Dungs Das MBE - Mehrfachstellgerät MultiBloc MBE räumte... mehr © Kermi Kermi präsentierte der Jury den Heizkörper Signo -... mehr © Keuco Die Ixmo Solo Duscharmatur von Keuco. © Klover Klover wurde für den Pellet-Heizungsherd Smart 120... mehr © Laufen Bathrooms Das Dusch-WC Cleanet Riva wurde von der Vetica Group... mehr © rvb Co.studio gestaltete die prämierte Badarmatur Andrew... mehr © Tubes Radiatori Italienisches Design sieht nicht nur gut aus, sondern... mehr © Uubee Pty Das Badmöbelprogramm Uniq Bathroom UB 1 von Uubee... mehr © Vaillant Vaillant konnte die Jury mit dem Unistor Warmwasserspeicher... mehr © Vasco Der Heizkörper Oni Radiator von Vasco erhielt ebenfalls... mehr © Viega Die elektronische Betätigunsplatte von Viega erhielt... mehr © Viega Visign für More 105 heißt eine weitere Betätigungsplatte... mehr © Wodtke Auch ein Ofen aus dem Hause Wodtke erhielt einen P... mehr © Zehnder Der Multifunktionale Handtuchwärmer Zehnder Zenia... mehr © Zucchetti Den Design Plus Preis erhielt auch die Einhebelmischer-Kollektion... mehr

ISH

Die ISH ist die Weltleitmesse für Erlebniswelt Bad, Gebäude-, Energie- und Klimatechnik sowie Erneuerbare Energien. Unter dem Motto „Water. Energy. Life“ präsentieren sich vom 14. bis 18. März 2017 über 2.400 Aussteller, darunter alle Markt- und Technologieführer. Der Bereich ISH Water mit dem Trendthema „Bäder für Menschen“ fokussiert auf nachhaltige Sanitärlösungen und innovatives Baddesign. Im Rahmen der ISH Energy und Aircontec zeigt die Branche unter dem Top-Thema „Energiewende mit Zukunft – Wir haben die Lösungen“ Innovationen für Energieeffizienz und Komfort im Gebäude.

www.ish.messefrankfurt.com

Design Plus Der Wettbewerb Design Plus wurde im Jahr 1983 durch die „Initiative Form und Leben“, ins Leben gerufen. Träger dieser Initiative ist die Messe Frankfurt gemeinsam mit dem Rat für Formgebung und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Heute ist der internationale Wettbewerb ebenso erfolgreich etabliert für die ISH sowie Light + Building und zählt zu den führenden Design-Wettbewerben in Deutschland.