27.02.2017

ISH 2017 lockt mit internationalen Top-Marken

Zur Weltleitmesse ISH in Frankfurt am Main vom 14. bis 18. März 2017 sollen erneut marktfähige Innovationen rund um die Themen Wasser und Energie erlebbar werden: Mehr als 2.460 Aussteller, darunter Markt- und Technologieführer aus dem In- und Ausland, möchten auf einem ausgebuchten Messegelände innovative Technologien und Lösungen sowie die neuesten Trends für nachhaltige, designorientierte Bäder und zukunftsweisende Gebäudetechnik präsentieren.

Auf der ISH in Frankfurt am Main präsentieren Markt- und Technologieführer aus der Haus- und Gebäudetechnik von 14. bis 18. März 2017 ihre Neuheiten. - © Messe Frankfurt Exhibition GmbH / Pietro Sutera

Die ISH ist laut eigenen Angaben der internationale Branchentreffpunkt schlechthin – 65 % der Aussteller und 39 % der Besucher kommen aus dem Ausland.

Der Bereich "ISH Water", der die "Erlebniswelt Bad" und die "Welt der Installationstechnik" umfasst, befindet sich in den Hallen 2, 3, 4, 5, 6 und im Forum. Er steht 2017 im Zeichen der Top-Themen "Bäder für Menschen" und "Technik für Menschen". Dabei werden unterschiedliche Aspekte wie Design, Gesundheit, Wellness, Komfort, aber auch Ressourcenschonung und Trinkwasserhygiene thematisiert. Die Aussteller möchten sich in diesem Bereich mit nachhaltigen, designorientierten Badlösungen präsentieren, bei denen es um die neuesten Design-Entwicklungen genauso wie um moderne, auf heutige Bedürfnisse abgestimmte nachhaltige Technik geht. Zu den Top-Marken des weltgrößten Showrooms für Bäderwelten gehören unter anderem: Alape, Antonio Lupi, Bette, Burgbad, Dornbracht, Duravit, Emco Bad, Falper, Fantini, Gessi, Grohe, Hansa, Hansgrohe, Hoesch, Hüppe, Ideal Standard, Kaldewei, Keramag, Kermi, Keuco, Kludi, KWC, Laufen, Franke, Roca, Schell, Teuco, Toto, Villeroy & Boch, Vitra und Zucchetti/KOS.

"Welt der Installationstechnik" mit vielen Marken

In der "Welt der Installationstechnik" präsentieren sich beispielsweise die Unternehmen Akatherm, BWT, Fränkische Rohrwerke, Geberit, Georg Fischer, Grünbeck, Ivar, Judo, Rehau, Rems, Rothenberger, Roth Werke, Seppelfricke, Uponor, Viega, Wavin, Wieland-Werke und Adolf Würth.

Der Bereich "ISH Energy" mit der Gebäude- und Energietechnik, Erneuerbaren Energien sowie der Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik befindet sich in den Hallen 8, 9, 10, 11 und in der Galleria. Hier wird sich alles um Energieeffizienz und Komfort im Gebäude drehen. Die entscheidenden Trends liegen hier laut ISH im Bereich der effizienten Zukunftstechnologien und der intelligenten Gebäudetechnik. Im Wesentlichen werde es darum gehen, dem Zusammenwachsen von Wärme und erneuerbarem Strom Rechnung zu tragen. Aber auch die digitale Heizung und die damit einhergehende zunehmende Integration von IT in innovative Heizungstechnologien wird Thema sein – alles gebündelt unter dem Top-Thema "Energiewende mit Zukunft – Wir haben die Lösungen". Besucher sollen hier das Gesamtspektrum der Gebäudesystemtechnik zu sehen bekommen.

Renommierte Hersteller im Bereich Heizungstechnologien

Zu den renommierten Herstellern im Bereich effiziente Heizungstechnologien und erneuerbare Energien zählen beispielsweise Ariston, Bosch Thermotechnik, Brötje, Daikin Europe, De Dietrich Thermique, Elco, Fröling, Glen Dimplex, Grundfos, Kermi, KSB, La Nordica, MCZ, Mitsubishi Electric, Nibe, Oranier, Palazzetti, Rettig, Riello, Robert Bosch, Rotex, Reflex Winkelmann, Schiedel, Spartherm, Stiebel Eltron, Vaillant, Viessmann, Weishaupt, Wilo, Wodtke, Wolf und Zehnder.

Weitere renommierte Unternehmen mit dem Fokus auf Haus- und Gebäudeautomation, Energiemanagement, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik sowie Armaturen für die Heizungstechnik stellen ihr Angebot in den Hallen 10.1, 10.2 und 10.3 vor. Dazu zählen unter anderem Afriso-Euro Index, Beckhoff Automation, Belimo Automation, Caleffi, Giacomini, Honeywell, IMI Hydronic Engineering, Johnson Controls, Kieback&Peter, Oventrop, Sauter-Cumulus, Siemens, S.I.T., Testo und Wago Kontakttechnik.

Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik unter "Aircontec" zu finden

Die Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik ist zur ISH unter dem Namen "Aircontec" vertreten. In diesem Bereich werden unter anderem moderne Wohnungslüftungssysteme im Fokus stehen und damit die Themen Energieeffizienz und Behaglichkeit im Wohnhaus sowie zentrale und dezentrale Lösungen für Neubau und Sanierung. Darüber hinaus soll es auch um technische Herausforderungen für die umweltschonende Klima- und Lüftungstechnik gehen. Zu den hier vertretenen Marken zählen unter anderem AL-KO Therm, Cabero Wärmetauscher, Clivet, DencoHappel, ebm-papst, Güntner, Helios Ventilatoren, Maico Elektroapparate-Fabrik, Menerga, Remko, Swegon Germany, Systemair, Rütgers, Trox, Vortice, Wolf und Ziehl-Abegg.

www.ish.messefrankfurt.com