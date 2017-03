08.03.2017

ISH 2017: Tipps für Ihren Messebesuch

Die ISH 2017 präsentiert vom 14.-18. März erneut zahlreiche Innovationen und Produktentwicklungen. Wie bewahrt man angesichts eines riesigen Angebotes den Überblick? Für einen erfolgreichen Messebesuch lohnt sich vorab ein Blick auf das Programm und eine strukturierte Tagesplanung.

Während der ISH 2017 buhlen rund 2.400 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von 260.000 m² um die Aufmerksamkeit der Besucher. Zusätzlich locken diverse Foren und Sonderschauen mit Vorträgen und Preisverleihungen. Die drei Themenbereich ISH Energy, ISH Water und Aircontec versammeln eine Vielzahl von Topmarken auf einem Fleck, sodass ein Messebesuch lohnt.

Die ISH Energy

Im Bereich der ISH Energy (Hallen 8-11) dreht sich alles um die Energieeffizient und den Komfort in Gebäuden. Laut Messe Frankfurt wird besonderes Augenmerkt auf Zukunftstechnologien und intelligente Gebäudetechnik gelegt. Vor allem dem Zusammenwachsen von Wärme und Strom aus erneuerbaren Quellen wird Rechnung getragen. Aber auch digitale Heizungstechnik und die damit einhergehende Integration von IT in moderne Heizkonzepte soll einen hohen Stellenwert auf der diesjährigen ISH haben, ganz nach dem Motto „Energiewende mit Zukunft – Wir haben die Lösungen“.

Das Rahmenprogramm der ISH Energy

Der Bundesverband der Deutschen Heizungstechnik (BDH) und die Messe Frankfurt präsentieren auf der Galleria 1 zwischen den Hallen 8 und 9 das Technologie- und Energie-Forum. Unter der Überschrift ‚We have the solutions‘ dreht sich hier alles um moderne und hocheffiziente Heizungstechnik ‚made in Germany‘. Gemeinsam mit elf Partnerverbänden aus Energiewirtschaft und Industrie deckt das Forum alle aktuellen Themen des Wärmemarktes ab. Neben sämtlichen am Markt verfügbaren modernen Heizsystemen, geht das Forum auch auf die Energieträger im Wärmemarkt und die aktuellen politischen Rahmenbedingungen ein. Zudem wirft das Forum einen Blick in die Zukunft. Welche Rolle wird die Digitalisierung der Heizungstechnik spielen? Mit welchen Technologien kann die von der Politik gewollte Sektorkopplung, also die Verzahnung des Strommarktes mit dem Wärmemarkt, umgesetzt werden? Welche Energieträger werden künftig den Wärmemarkt dominieren? Und welche Rolle werden neue Technologien wie die Brennstoffzellenheizung spielen? Auf diese und viele weitere Fragen liefert das Technologie- und Energie-Forum Antworten. Die multimediale Ausstellung liefert umfangreiche Informationen zu allen genannten Themen und im Rahmen des täglich stattfindenden Vortragsforums berichten Experten aus Verbänden und Industrie.

Das Gebäude-Forum in der Halle 10.3 zeigt innovative Lösungen für die professionelle Ausführung und den energieeffizienten Betrieb von Gebäuden und Liegenschaften. Analyse-Tools zur Entwicklung von Regelstrategien für gebäudetechnische Anlagen stehen im Mittelpunkt der Präsentationen der Gebäudeautomationsindustrie. Ausführende Unternehmen zeigen intelligente gebäudetechnische Gesamtkonzepte.

Gemeinsame Veranstalter sind der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), der VDMA Fachverband Automation + Management für Haus + Gebäude, der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) und die Messe Frankfurt. Das Vortragsareal in der Halle richtet sich an Gebäudemanager, Industrie, Immobilienentwickler, Architekten und Planer.

Bereits zum dritten Mal findet das vom BTGA und der Messe Frankfurt getragene BTGA-Immobilienforum statt, das den Dialog zwischen der Immobilienwirtschaft und der Technischen Gebäudeausrüstung fördern will. Unternehmen des technischen Anlagenbaus präsentieren Gesamtlösungen zur Sicherstellung einer hohen Energieeffizienz und einer bestmöglichen inneren Umwelt im Gebäude. Highlight des Immobilienforums wird eine Präsentation zu Building Information Modeling sein, in deren Mittelpunkt die Plattform ‚BIM zum Anfassen‘ stehen wird. Begleitet wird das gesamte Forum von einem Vortragsprogramm zu aktuellen Themen der Technischen Gebäudeausrüstung.

Ofenforum

Das Ofenforum in der Halle 9.2 spricht aktuelle Themen der Branche an wie beispielsweise die Energiepolitik, Potentiale der Holzfeuerung sowie technische Entwicklungen und Trends. Veranstalter des Ofenforums sind die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft (AdK), der Industrieverband Haus-Heiz- und Küchentechnik (HKI), der ZVSHK und die Messe Frankfurt.

'Wir für Euch'

Unter dem Motto ‚ Wir für Euch‘ präsentiert der ZVSHK sein exklusives Leistungsportfolio für die Innungsbetriebe des deutschen SHK-Handwerks. Der Stand des ZVSHK in Halle 8.0 ist zugleich Anlaufstelle für alle Fachbesucher, die sich insbesondere mit den Themen energieeffiziente Heizungen und altersgerechte Bäder (Energie & Demografie) beschäftigen. Die Sonderschau ist ebenso Ausgangspunkt für themenspezifische Führungen und Rundgänge zu den wichtigsten Produktneuheiten rund um das Thema Wasser, Wärme, Luft.

ISH Energy 2017

Die ISH Water

Der Schwerpunkt der ISH Water 2017 liegt diesmal auf der Individualisierung des Badezimmers. Die Sanitärwirtschaft wird in den kommenden Jahren von einer steigenden Nachfrage nach Bad-Modernisierungen profitieren – die Kunden möchten jedoch kein Bad von der Stange, sondern eines, das exakt zu ihren Wünschen und Bedürfnissen passt und möglichst komfortabel ist. Daher steht die ISH-Water unter dem Motto ‚Bäder für Menschen‘.

Das Rahmenprogramm der ISH Water

Im Trendforum Pop up my Bathroom der Vereinigung Deutsche Sanitärwirtschaft (VDS) werden Modelle individueller Badplanung inszeniert. Heute sind Badezimmer in Funktion und Ästhetik so individuell wie die Menschen, die sie geplant haben. Es wird aufgezeigt, wie mithilfe von Fachhandwerk, Badplanern und der Industrie jeder Nutzer sein maßgeschneidertes Bad verwirklichen kann. So gibt es auf der einen Seite Lösungen für jede Einbausituation, Oberflächen in allen denkbaren Varianten sowie individuell anpassbare Möbelsysteme. Auf der anderen Seite lassen sich aber auch individuelle Einstellungen über Bits und Bytes bei Armaturen, Licht- und Soundsystemen umsetzen. In die Trendschau integriert ist das Vortragsforum Pop up my Bathroom Atelier. Es dient als zentraler Kommunikations-Treffpunkt. Der Besucher erhält hier eine Fülle von Anregungen mittels informativer Vorträge und spannenden Gesprächsrunden. Das Trendforum wird erstmals im Saal Europa in der Halle 4.0 zu finden sein.

ISH Water 2017

'Bad an einem Tag'

Ein neuer Anziehungspunkt, insbesondere für das SHK Handwerk, ist die Sonderschau ‚Bad an einem Tag‘ der VDS in Kooperation mit der Messe Frankfurt. Die Zukunft der Badinstallation und die Vorteile der Vorfertigung für den Badprozess werden hier anschaulich und praxisnah präsentiert. Es wird jeweils ein komplettes Bad (10 m²) aus vorgefertigten Montagesystemen inklusive Beplankung mit Fliesen und Installation von ‚vor der Wand-Produkten‘ aufgebaut. Der Fokus der Aktionsfläche liegt auf prozessorientierten Lösungen. Hier erfährt der Besucher zum Beispiel wie man Auftragsstau und fehlende Fachkräfte durch intelligente Vorfertigung verhindern und teilweise ersetzen kann. Einen Mehrwert erhält man mittels eines Audio-Guides für das Smartphone, der vertiefende Informationen liefert und durch die Möglichkeit über die Website der VDS entsprechende Seminare zu buchen.

Forum 'Wertvolles Wasser'

Das Forum ‚Wertvolles Wasser‘ widmet sich aktuellen Themen rund um Trinkwasserhygiene und Heizungssicherheit. Am S tand des Bundesverband Schwimmbad und Wellness (bsw) in Halle 5.1 erwartet die Besucher ein Vortragsareal mit integrierter Lounge.

Projekt 'Bad 4.0'

Gemeinsam mit der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main hat der Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK) das Projekt ‚Bad 4.0‘ im Licht der Digitalisierung der SHK-Wirtschaft entwickelt. Die Präsentation findet erstmals auf der ISH statt. Mit Hilfe einer 3-D-Brille kann der Fachbesucher sich die neu entwickelten Konzeptentwürfe der Studenten virtuell erschließen. Die Präsentation wird in Kooperation mit der VDS auf der Waterlounge stattfinden. Sponsor-Partner des Projektes sind die Hersteller Geberit, Hansa, Oventrop und Pall.

Aircontec – Klima, Kälte, Lüftung

Als Rahmenprogramm zu den Innovationen der Aussteller der Klima-, Kälte- und Lüftungstechnik findet das KLIMA-FORUM im Nord-Foyer der Halle 11.1 statt. Der Fachverband Gebäude-Klima e. V. konzipiert gemeinsam mit der Messe Frankfurt diese neue Informations- und Kommunikationsplattform: In kurzen Impulsvorträgen hochkarätiger Referenten und sich anschließenden Podiumsdiskussionen werden aktuelle und auch brisante Themen der Klima- und Lüftungstechnik aufgegriffen. Geplante Fragestellungen sind: ‚15 Monate ErP-Richtlinie und Marktüberwachung - welche Erfahrungen wurden gemacht?‘ oder ‚Wohin entwickelt sich die Wohnungslüftung angesichts einer mittlerweile enorm breiten Angebotspalette?‘.

Der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe (VDKF) organisiert zusammen mit der Messe Frankfurt das ‚ Forum IKK Building‘ in der Halle 10.2. Hier stellen spezialisierte Fachbetriebe zukunftsweisende Systemlösungen für Planer, Ingenieur- und Architekturbüros, das innovative Fachhandwerk und für das Facility Management vor. Ergänzt wird die Ausstellung durch qualifizierte Fachvorträge im angrenzenden Vortragsforum.

Wettbewerbe und Preisverleihungen auf der ISH 2017

Zum dritten Mal vergibt der ZVSHK seinen Produkt-Award ‚Badkomfort für Generationen‘ auf der ISH. Der Wettbewerb richtet sich sowohl an Hersteller als auch an Großhändler der Sanitärbranche. Die einzureichenden Produkte sollen in Planung und Gestaltung dem Konzept ‚Design für Alle‘ entsprechen. Als Schirmherrin konnte der ZVSHK erneut die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit Barbara Hendricks gewinnen. Der Produkt-Award des Sanitärhandwerks wird am 16. März in Halle 8.0 auf dem Stand des ZVSHK verliehen.

Zur ISH wird wieder der Design-Preis für Kachelöfen ‚Ofenflamme‘ ausgelobt. Der Preis ist ein Gemeinschaftsprojekt des ZVSHK und der Zeitschrift Kamine & Kachelöfen, mit Unterstützung der Veuko und prämiert handwerklich erstellte Öfen, die durch ihr individuelles Design bestechen.

Anlässlich der ISH 2017 findet der achtzehnte Innovationspreis Architektur+Technik statt. Er unterstreicht die Bedeutung architektonischer Qualität im Bereich Sanitär und Gebäudesystemtechnik. Unter den zahlreichen am Markt angebotenen Bauprodukten werden diejenigen prämiert, die in besonderem Maße den Belangen der Architekten entsprechen. Im Rahmen einer Sonderschau werden die eingereichten Projekte während der ISH detailliert vorgestellt. Die Preisverleihung findet am 14. März 2017 auf der Sonderschaufläche statt.

Geführte Rundgänge

Kostenfreie Rundgänge bieten eine gute Gelegenheit, sich zu orientieren und mit Fachkollegen ins Gespräch zu kommen. Erstmals wird es Themenrundgänge speziell für Besucher aus dem Handwerk geben. Täglich finden mehrmals Führungen z.B. zu den Themenbereichen Sanitär – vor und hinter der Wand, Lüftung, Klima/Kälte sowie Wärmeerzeugung und Wärmeverteilung statt. Darüber hinaus werden geführte Messerundgänge für Architekten und Planer (deutsch- und englischsprachig) sowie für Errichter, Betreiber, Behördenvertreter und Mitarbeiter von Bau- und Planungsabteilungen durchgeführt. Termine und die Möglichkeit zur Anmeldung sowie weitere Informationen zu den Führungen gibt es im Vorfeld der ISH unter www.ish.messefrankfurt.com in der Rubrik ‚Events‘.

Nachwuchsförderung

Speziell für den Nachwuchs gibt es einige interessante Angebote. So können sich Interessierte auf dem Sonderareal ‚Treffpunkt Zukunft‘ über verschiedene Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren. Im Mittelpunkt steht die Jobbörse, auf der Aussteller ihre offenen Stellen für Nachwuchs- und Fachkräfte veröffentlichen. Außerdem wird es wieder das ‚BMWi-Areal: Innovation made in Germany‘ geben, das jungen Startup-Unternehmen eine Plattform bietet, um ihre innovativen Produkte vorzustellen. Das Areal wird gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die Messe Frankfurt. Am ‚Jobday‘ haben Besucher die Möglichkeit, in direkten und persönlichen Austausch mit Mitarbeitern des Personalwesens am Stand der jeweiligen Unternehmen zu kommen. Informationen darüber, welche Firmen sich beteiligen, werden kurz vor der ISH 2017 veröffentlicht. Darüber hinaus ist der Messebesuch für Auszubildende und Studenten kostenlos.

Messefakten im Überblick

Termin 14. – 18. 3. 2017 Öffnungszeiten 9:00 – 18:00 Uhr, 18. 3. 2017 (Publikumstag) 9:00 – 17:00 Uhr Ausstellungsfläche 260.000 m² brutto (in 2015) Adresse Messe Frankfurt, Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfurt am Main Aussteller 2.465 (in 2015) Besucher 196.777 Besucher (in 2015) Besuchergruppen SHK-Handwerk und -Industrie, Fachplaner und Ingenieure, Groß- und Einzelhandel, Architekten, Innenarchitekten, Designer, Bau- und Wohnungswirtschaft, Investoren und Kommunen Eintritt Tageskarte: Vorverkauf/Online-Ticket: 17,00 €; Kasse 40,00 € / Dauerkarte: Vorverkauf/Online-Ticket: 46,00 €; Kasse 90,00 € / Tageskarte ermäßigt: Kasse 10,00 € / Publikumskarte: Vorverkauf 5 € (gültig für Privatbesucher am 18.03.2017)

