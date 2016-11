01.12.2016

Kaldewei startet Online-Adventskalender 2016

Der Kaldewei Online-Adventskalender ist zurück. Von 1. bis zum 24. Dezember öffnet sich wieder jeden Tag ein Türchen mit exklusiven Preisen.

Unter www.adventskalender.kaldewei.de (Link ab dem 1. Dezember aktiv) sorgen 24 exklusive Preise für weihnachtliche Vorfreude. - © Kaldewei

Unter www.adventskalender.kaldewei.de (Link ab dem 1. Dezember aktiv) sorgen 24 Preise für weihnachtliche Vorfreude. Einfach täglich das Mini-Game spielen oder eine Quizfrage zu den Kaldewei-Produkten beantworten und Daumen drücken.

Bereits am Folgetag wird der Gewinner laut Unternehmen benachrichtigt und kann sich über ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk freuen. Zu gewinnen gibt es Preise wie das iPhone 7, die Xbox One (inkl. FIFA 2017), ein Teufel Ultima 40 Surround-System, ein Smart-TV oder ein komplettes Grillset von Weber für den nächsten Sommer.

Das sind die Teilnahmebedingungen:

Teilnehmen können alle volljährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Installationsbetrieben oder dem Sanitärgroßhandel sowie Architektur- und Planungsbüros mit Sitz in Deutschland. Und damit man kein Türchen vergisst, erinnert Kaldewei auf Wunsch per E-Mail täglich an die Teilnahme.

www.kaldewei.de