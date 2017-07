05.07.2017

Kemper: Urkunde von Bundesministerium

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit haben die Teilnahme der Gebr. Kemper GmbH + Co. KG am Energieeffizienz-Netzwerk WVM plus urkundlich bestätigt.

Kemper erhielt die Urkunde über die Teilnahme am Energieeffizienz-Netzwerk WVM plus. - © Kemper | BMWi | BMUB

Kemper hilft durch seine Mitarbeit im Energieeffizienz-Netzwerk, die klima- und energiepolitischen Ziele der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.

Das Energieeffizienz-Netzwerk hat im Jahr 2015 offiziell im Beisein von Dr. Barbara Hendricks, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, seine Tätigkeit aufgenommen. Die Arbeit konzentriert sich speziell auf die Produktionsprozesse der Nichteisen-Metallindustrie und hat die Einsparung von 36.503.000 kWh zum Ziel. Bis zum Jahr 2020 soll es 500 Netzwerke geben, die in der Regel aus 8 bis 15 Unternehmen bestehen werden.

Mehr Informationen zum Energieeffizienz-Netzwerk finden Sie unter: http://www.wvmetalle.de/die-wvmetalle/wvm-plus/.

