Kermi Corporate Blog – Rat- und Impulsgeber für das Wohlfühl-Zuhause

Der Raumklima-Spezialist Kermit informiert auf blog.kermi.de Eigenheimbesitzer und Fachpartner über Branchentrends, komplexe Themengebiete sowie technische Neuheiten. Der Blog gibt Orientierungs- sowie Entscheidungshilfen – ideal auch für weitere Informationen bei der Kundenberatung. Der direkte Dialog mit den Lesern steht im Fokus.

Das seit knapp sechs Jahrzehnten bestehende Unternehmen positioniert sich seit Jahren auch im Online-Segment – mit der eigenen Website www.kermi.de als zentrales Element aller Aktivitäten, bis hin zu Social-Media-Kanälen wie Facebook, Twitter & Co. Um das Angebot als Ratgeber für Wärme und Lüftung zu vervollständigen, wurde das Onlineangebot um einen Blog erweitert. „ Das Internet und die sozialen Netzwerke sind zentrale Informations- und Kommunikationsplattformen. Auch wer einen Hausbau oder eine Renovierung plant, recherchiert meist zuerst Online. Hier möchten wir den Lesern mit unserem Kermi-Blog hilfreiche Antworten und neue Ideen liefern – zu den verschiedensten Themenbereichen, die im Kontext mit unserem Produktportfolio stehen“, erklärt Christian Kasberger, Kermi Fachgebietsleiter Online Marketing & PR.

Nützliche Tipps, exklusive Einblicke und direkter Dialog

Das Kermi Autoren-Team gibt in den Kategorien „Wohlfühlen“, „(Um)Bauen“ und „Verbunden“ beispielsweise Tipps für das perfekte Männerbad oder erklärt die Funktion einer Wärmepumpe. Verschiedene Experten werden regelmäßig eingebunden und bereichern den Blog mit ihrem Fachwissen. Persönlich wird es mit exklusiven Einblicken in die unterschiedlichen Firmenbereiche. Hier soll der Leser einen „Blick hinter die Kulissen“ bekommen und viele spannende Informationen rund um das Unternehmen finden – der Mensch und das Produkt stehen dabei im Fokus.

Erste Beiträge sind bereits online, viele weitere Artikel bereits in Arbeit. Das Themenspektrum wird kontinuierlich ausgebaut – gerne auch durch Anregungen und Wünsche der Leser. Das Blog-Team freut sich hier auf eine offene Kommunikation und den direkten Dialog mit Kunden und Interessenten. So lautet die zentrale These der Blog-Netiquette: „Schreibe uns, kommentiere und sage Deine Meinung.“

