22.11.2016

KINEN-Unternehmensgruppe übernimmt sam Schulte und SAF Armaturen

Es wurde viel gerätselt und spekuliert, was die Zukunft der sam-Unternehmensgruppe, die sam Schulte GmbH + Comp. in Menden sowie die SAF Armaturen GmbH in Leipzig angeht. Jetzt übernimmt die internationale Unternehmensholding KINEN den deutschen Hersteller.

Sam beschäftigt in Leipzig und Menden ca. 240 Mitarbeiter. Angeboten werden Produkte im Bereich Armaturen, LED-Lichtspiegel, Kosmetikspiegel und Bad-Accessoires. - © sam

Die deutschen Hersteller von Armaturen, Accessoires, LED-Lichtspiegeln sowie Kosmetikspiegeln sam Schulte und SAF Armaturen werden laut eigenen Angaben von der international tätigen KINEN-Unternehmensgruppe übernommen und weitergeführt. Dank der Akquisition durch branchenerfahrene Investoren aus Europa, Hongkong und China werden demnach der Fortbestand des Unternehmens und die damit verbundenen Arbeitsplätze gesichert.

Das neue Management aus Deutschland, Italien und Asien könne auf jahrzehntelange Branchenerfahrungen im Premiumsegment verweisen und soll das Wachstum im Markt ausbauen.

KINEN-Unternehmensholding ist in Düsseldorf beheimatet

Die Unternehmensholding ist in Düsseldorf beheimatet. Bereits heute bedient die bestehende Vertriebsorganisation laut Angaben der sam-Unternehmensgruppe mehr als 50 Länder weltweit und verfüge über eigene Niederlassungen in Europa, dem Nahen Osten und Asien.

Dreistufiger Vertriebsweg soll erhalten bleiben

Die sam-Gruppe soll also dank der Investoren weiterhin ein verlässlicher Partner der SHK-Branche bleiben. Der bewährte dreistufige Vertriebsweg der sam-Gruppe werde unverändert vom sam-Vertriebsteam in Deutschland, Österreich und der Schweiz weitergeführt.

www.sam.de