13.09.2016

MyHammer-Auswertung: SHK-Fachkräfte besonders begehrt

Welche Handwerker im Herbst besonders begehrt sind, hat das Handwerkerportal MyHammer im Rahmen einer mehrjährigen Analyse untersucht. Das Ergebnis: Bis Ende November stehen bei den Verbrauchern vor allem Fachkräfte aus dem Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich hoch im Kurs.

Fachkräfte aus dem SHK-Bereich werden laut MyHammer im Zeitraum von September bis November besonders häufig von Verbrauchern angefragt. - © Bild: MyHammer

Für die Ermittlung der saisonalen Nachfrage haben die Experten von MyHammer mehr als 1,5 Millionen Handwerksaufträge von Verbrauchern ausgewertet, die während der letzten drei Jahre auf dem Portal eingestellt worden sind. Im Ergebnis zeigt sich, dass insbesondere Gewerke aus dem Innenbereich in der Herbstzeit deutlich häufiger als üblich nachgefragt werden. In Richtung Jahresende sinkt der Bedarf in allen Bereichen hingegen spürbar ab.

Fachkräfte aus dem Sanitär-, Heizungs- und Klimabereich werden im Zeitraum von September bis November besonders häufig von Verbrauchern angefragt. So liegt der ermittelte Bedarf an Handwerksleistungen in diesem Bereich rund 15 Prozent über dem Durchschnitt des Gesamtjahres. Treppenbauer (+13,3 Prozent), Elektriker (+10,5 Prozent) und Maler (+9,3 Prozent) profitieren ebenfalls von einer überdurchschnittlich hohen Nachfrage.

MyHammer rät zur rechtzeitigen Planung eines Handwerkereinsatzes

"Angesichts der hohen Auslastung vieler Betriebe ist es von großem Vorteil, einen Handwerkereinsatz möglichst frühzeitig zu planen", erklärt Claudia Frese, Vorstandsvorsitzende von MyHammer. "Wir empfehlen zudem, im Vorfeld mit mehreren Betrieben in Kontakt zu treten, um den eigenen Planungsspielraum besser abschätzen zu können. Handwerkerportale im Internet bieten dabei eine unkomplizierte Hilfestellung. Hier können Aufträge im Netz ausgeschrieben und interessierte Handwerker, die zum Wunschtermin verfügbar sind, kontaktiert und ausgewählt werden", so Frese.

