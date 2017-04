07.04.2017

Neuer Viega-Internetauftritt ist online

Systemanbieter Viega hat seinen Internetauftritt optisch und strukturell neu aufgesetzt. Neben dem neuen markenkonformen Design stand bei der Überarbeitung vor allem das schnelle Finden von nützlichen Informationen im Vordergrund.

Schon auf der Startseite des neu gestalteten Webauftritts stehen die Produkte und Serviceleistungen des Systemanbieters für seine Fachpartner an erster Stelle. Genauso schließt sich die weitere Untergliederung an – in der Rubrik „Produkte“ beispielsweise mit den Neuheiten, Ersatzteilen und dem Katalog. Viega will den Besucher der Website mit möglichst wenigen Klicks und ohne Umwege präzise zu den Informationen zu führen, die er zu einem speziellen Produkt und zu einem übergeordneten Thema wie Trinkwasserhygiene oder Brandschutz benötigt.

Exemplarisch dafür ist das Ersatzteilmanagement. Allein dafür wurden unter anderem weit mehr als 1.000 Explosionszeichnungen neu angefertigt, durch die sich jedes noch so kleine Bauteil zweifelsfrei identifizieren und mit allen Detailinformationen aufrufen lässt. Hinzu kommt der tagesaktuelle Katalog mit Online-Gebrauchsanleitungen zum Einbau und zur Wartung der Viega-Produkte.

Automatische Suchvorschläge

Vergleichbar komfortabel und zielführend wie diese intuitive Benutzerführung ist die intelligente Suchfunktion. Schon mit Eingabe der ersten Buchstaben erscheinen im Popup-Fenster logische Vorschläge, welches Produkt oder System gemeint sein könnte. So komfortabel kennt es der User von den „großen“ Suchmaschinen im Web – und findet denselben Bedienkomfort nun auch auf der Viega-Homepage.

Zusätzlich zur Suche bietet der Hersteller jetzt die Funktion „Merkzettel“ eingeführt. Hier können häufig benötigte Informationen wie Artikelnummer, Datanorm-Texte, Explosionszeichnungen oder Servicehinweise gespeichert werden. Die Website wird damit zu einem praxisgerechten Werkzeug, das auch unterwegs auf der Baustelle immer aktuell zur Verfügung steht. Mit maximal zwei oder drei Klicks ist es möglich, Informationen per Email weiterzuleiten, um beispielsweise beim Fachgroßhandel eine Bestellung auszulösen.

Umfassende Informationstiefe

Der neue Internetauftritt ist aber nicht nur ein ausgefeiltes „Handwerkszeug“ für das Büro, die Werkstatt oder über mobile Endgeräte für die Baustelle, sondern gleichzeitig umfassende Informationsquelle zu allen Fragen rund um die Viega-Welt. Über großformatige Abbildungen werden zum Beispiel große internationale Bauprojekte gezeigt. Referenzen können weltweit nach eingebauten Produkten, Anwendungen oder Gebäudetypen gefiltert werden.

Die Website ist seit Januar wie gewohnt unter viega.de erreichbar. Unter viega.com sind im identischen Erscheinungsbild die international maßgeblichen Viega-Angebote zusammen­gefasst.

www.viega.de