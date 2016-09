08.09.2016

Neues Fördermitglied des BTGA

Viega-Gruppe bringt sich in ‚Arbeitskreis Building Information Modeling (BIM)‘ des Bundesindustrieverbands Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) ein.

Der Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA) konnte die Viega GmbH & Co. KG als neues Fördermitglied gewinnen. Die international tätige Unternehmensgruppe gehört zu den Systemanbietern in der Gebäudetechnik, ihr Kerngeschäft ist die Installationstechnik: Zum Produktionsprogramm zählen Rohrsysteme und Bauteile für die Gas-, Wasser- und Heizungsinstallation, Entwässerungs- und Vorwandtechnik. Die Anwendungsgebiete reichen von der Gebäudetechnik über industrielle Anlagen bis zu Versorgungswirtschaft und Schiffsbau. Aktuell beschäftigt sich Viega intensiv mit dem Thema „Building Information Modeling (BIM)“: Die Unternehmensgruppe bietet in Deutschland und in Österreich bis Dezember 2016 das Symposium „Planen, Bauen und Betreiben mit BIM“ an 21 Standorten an.

„Wir freuen uns, Fördermitglied des BTGA zu sein“, sagte Werner Schulte, Leiter Technisches Marketing der Viega GmbH & Co. KG. „Seit Jahrzehnten prägen alle Fragen rund um die Sanitärtechnik unsere Produktentwicklungen, dem Thema BIM messen wir für die Zukunft eine hohe Bedeutung zu. Deshalb werden wir im ‚Fachbereich Sanitär (FaSan)‘ und im ‚Arbeitskreis BIM‘ des BTGA mitarbeiten und dort gern unsere Erfahrung einbringen.“

Der Hauptgeschäftsführer des BTGA Günther Mertz begrüßte das neue Fördermitglied: „Wir heißen die Viega Gruppe in der BTGA-Organisation herzlich willkommen und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“

