06.02.2017

Nissan und SDH: Kostenloser Trikotsatz zu Neufahrzeug

Die "Trikot-Offensive" von Nissan und der Servicegesellschaft Deutsches Handwerk (SDH) verknüpft den Neufahrzeugkauf zu Sonderkonditionen mit Lokalmarketing für Handwerksbetriebe. Vom 1. Februar 2017 bis 31. März 2017 erhalten Firmen einen kompletten Adidas-Trikotsatz inkl. Beflockung mit Firmenlogo im Wert von 799 Euro zu ihrem neuen Nissan kostenlos dazu.

Im SDH-Aktionszeitraum vom 1. Februar bis 31. März 2017 erhalten Firmen einen Adidas-Trikotsatz inkl. Beflockung mit Firmenlogo im Wert von 799 Euro zu ihrem neuen Nissan kostenlos dazu. - © SDH – Servicegesellschaft Deutsches Handwerk GmbH/ Nissan

Seit mehr als fünf Jahren besteht die Kooperation zwischen Nissan und der SDH, deren neueste Aktion (für Neu- und Bestandskunden) eingefleischten Fußballfans Freude bereiten kann. Unter dem Titel "Trikot-Offensive" sollen Handwerksbetriebe bei der Eigenwerbung unterstützt und das soziale Engagement gefördert werden.

Mittels der SDH können Firmen ihren Fuhrpark zu speziellen Konditionen erweitern oder erneuern. Diese gelten vom Kleinwagen über den kompakten Lieferwagen bis hin zum Pick-up. Über das Nissan-Rahmenabkommen "VBA 402" erhalten Betriebe jetzt zusätzlich zum Aktionsnachlass einen kompletten Team-Trikotsatz von Adidas, Modell "Estro" kostenlos on Top. Darüber hinaus werden die Trikots mit dem gewünschten Vereinsnamen individuell beflockt. So sollen lokale Mannschaften tatkräftig unterstützt werden, egal ob der Verein des Sohnes, der Tochter oder auch das regionale Altherrenteam.

Sport-Sponsoring sorgt für Verankerung in der Region

Engagement in der eigenen Gemeinde zahlt sich laut SDH für Betriebe aus: Es zeige Interesse an lokalen Projekten, bedeute einen deutlichen Imagegewinn und eine Steigerung des Bekanntheitsgrades des Unternehmens. Sport-Sponsoring sorge für die Verankerung in der Region, wirke sich auf die Attraktivität als Arbeitgeber aus und erziele Aufmerksamkeit bei den regionalen Medien. Mittels der Brust-Beflockung mit dem Logo des Handwerksbetriebs werden bei jedem Spiel, Turnier und Titelkampf auch der Firmenname und die Leistungen kostenlos beworben.

So funktioniert die "Trikot-Offensive" von SDH und Nissan:

Von Februar bis Ende März 2017 beim Kauf eines Firmenfahrzeuges beim Nissan-Partner vor Ort nach der Sonderaktion ("VBA 402") fragen. Nach der gewerblichen Zulassung des Fahrzeuges der SDH die Kopie des Fahrzeugscheins zusenden. Daraufhin wird ein Gutschein ausgestellt, der im Onlineshop eingelöst werden kann.

Nissan als langjähriger Partner im europäischen Profifußball war laut eigenen Angaben von der SDH-Aktion von Anfang an begeistert. Eine Unterstützung von Gewerbetreibenden im Lokalsponsoring sei für den japanischen Hersteller naheliegend. Details zur Aktion finden Sie unter www.sdh-online.de/handwerker/trikotoffensive.

www.sdh-online.de

www.nissan.de