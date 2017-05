02.05.2017

Nordwest Handel AG eröffnet die neue Konzernzentrale

Der Neubau der Konzernzentrale der Nordwest Handel AG wurde am 26. und 27. April 2017 eröffnet. Es waren mehr als 1.000 Gäste anwesend.

v.l.: Thomas Westphal (Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Dortmund), Ullrich Sierau (Oberbürgermeister der Stadt Dortmund), Martin Bertinchamp (Vorsitzender des Nordwest-Aufsichtsrates), Bernhard Dressler... - © Nordwest Handel AG Weitere Bilder

Ullrich Sierau, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund und Thomas Westphal, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Dortmund, schnitten am 26. April 2017 gemeinsam mit Martin Bertinchamp, Vorsitzender des Nordwest-Aufsichtsrates, Bernhard Dressler, Nordwest-Vorstandsvorsitzender und Jörg Simon, Nordwest-Finanzvorstand, im Nordwest-Showroom das symbolische Eröffnungsband durch. Damit begann die Einweihungsfeier am neuen Standort in Dortmund Phoenix-West. Neben der offiziellen Eröffnung des Neubaus stand auch das weitere Programm „Strategie² - Gemeinsam erfolgreich“ im Mittelpunkt.

Der Oberbürgermeister der Stadt Dortmund wünschte der Nordwest eine erfolgreiche Zukunft: „Es freut mich, dass Nordwest in Dortmund eine neue Heimat gefunden hat und offenbar auf Phoenix-West einen positiven Relaunch erleben konnte. Der Neubau als Ausdruck eines prosperierenden Unternehmens und als Zeichen für eine erfolgreiche Zukunft passt bestens zur Dynamik des Standorts Phoenix-West, die sich aktuell auch an zahlreichen anderen im Bau befindlichen oder geplanten Projekten ablesen lässt.“

Glückwünsche kamen aber auch vom Aufsichtsrat. Martin Bertinchamp richtete diese stellvertreten aus: „Der gesamte Nordwest-Aufsichtsrat gratuliert dem Unternehmen zum erfolgreich abgeschlossenen Bauvorhaben. Damit bietet Nordwest seinen Händlern eine auf sie zugeschnittene Kommunikationsplattform und Raum für ein erfolgreiches Handeln.“

Nordwest konnte hochkarätige Referenten gewinnen

Ein Gästemagnet war die Einweihung des neuen Showrooms, in dem moderne Präsentationstechniken und Virtual Reality als innovative Art der Warenpräsentation zum Anfassen einladen. Produkte aus den Bereichen Bau, Handwerk & Industrie werden hier ebenso gezeigt wie aus den Bereichen Haustechnik und Stahl.

Großen Anklang fanden auch die Referenten an beiden Eröffnungstagen, die den Handelspartnern von Nordwest viele wertvolle Impulse gaben.

BVB Marketing Direktor Carsten Cramer zog die Zuschauer mit spannenden Einblicken in seine tägliche Arbeit und zukünftigen Marketingtrends in seinen Bann. Der Unternehmensberater Albert Steinhard überzeugte mit seinem Beitrag, "Die Musik spielt draußen." Er zeigte darin Wege für einen erfolgreichen Fachhandels-Vertrieb der Zukunft auf.

Bernhard Dressler und Jörg Simon stellten in ihren Vorträgen die optimierte Drive-Strategie vor, berichteten über bereits erfolgreich umgesetzte Projekte, skizzierten den ‚Fachhandelspartner 4.0‘ der Zukunft und waren von der Eröffnung hellauf begeistert: „Wir freuen uns über die tolle Resonanz zu unserer Einweihungsfeier. Unseren Handelspartnern bieten wir ein starkes Programm, das ihnen eine Vielzahl guter Impulse gibt – und das vor der modernen Kulisse unseres Neubaus. Dieser ist ein Zeichen für Innovation, ein Aufbruch zu neuen Ufern und ein großer Schritt in eine erfolgreiche Zukunft des Fachhandels.“

Zwischen den verschiedenen Programmpunkten gab es immer wieder Zeit für Gespräche zwischen den Teilnehmern, so unter anderem beim Lieferantentalk, bei dem sich die Hersteller den Handelspartner präsentierten.

Beim Abendprogramm, einem lockeren Get-Together, faszinierte Kabarettist Bruno „Günna“ Knust mit seinen Ansichten und Weisheiten zum Leben. Danach wurde auf der 26 qm großen Leinwand im Showroom spontan das deutsche Pokal-Halbfinale übertragen.

Zusätzlich fanden an beiden Tagen die Treffen verschiedener Nordwest-Leistungsgemeinschaften statt, in denen sich Händler aus bestimmten Warenbereichen zu den zukünftigen Strategien und Aktivitäten beraten. So trafen sich die Kompass-Gruppe (Arbeitsschutz), die Intech-Gruppe (Technischer Handel), die K-B-S (Beschläge und Sicherheitstechnik), die Leistungsgemeinschaft Präzisionswerkzeuge und die Hagro (Haustechnik).

Die Gäste konnten das ganze Nordwest-Glände erkunden

Führungen über das Gelände Phoenix-West und durch den Nordwest-Neubau rundeten das Angebot ab: An den acht Elektrozapfsäulen auf dem Nordwest-Grundstück konnten sich die Besucher verschiedene Fahrzeuge mit Elektroantrieb ausleihen und über das ehemalige Industriegelände fahren. Zu Fuß konnte dort zusätzlich über den Skywalk ein stillgelegter Hochofen besichtigt werden.

Bei der Führung durch den Nordwest-Neubau stand neben den Teambüros und den Meetingpoints auch die nachhaltige Technik in dem Gebäude im Fokus. Wichtig für den Energiehaushalt: die Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung-Anlage (KWKK) die eigenen Strom produziert und mit der Abwärme das Gebäude in Kälteperioden beheizt und im Sommer kühlt.

Fakten rund um den Neubau

14 Monate dauerten die Bauarbeiten auf Phoenix-West in Dortmund. Am 19. September 2016 hatten die Nordwest-Mitarbeiter ihren ersten Arbeitstag in dem Neubau des Einkaufsverbundes. Seit 1945 hatte das Unternehmen sein Domizil in Hagen. Dort stieß Nordwest in den letzten Jahren allerdings an seine Kapazitätsgrenzen, was Platz, Technik und Brandschutz anging, so dass man sich 2014 endgültig zum Umzug entschied. Der Neubau bietet Platz für mehr als 400 Mitarbeiter, die Größe der Büro- und Ausstellungsfläche liegt bei 10.800 m² (inkl. Showroom). 20,2 Millionen Euro hat Nordwest in das Bauvorhaben investiert und damit das Budget eingehalten. Nach Abschluss der Arbeiten ist ein modernes Kompetenzzentrum und eine attraktive Ausstellungs- und Kommunikationsplattform für den Fachhandel entstanden.

