19.10.2016

Offensive zur Heizungsmodernisierung

Die Arbeitsgemeinschaft Erdgasumstellung und die Brancheninitiative Zukunft Erdgas wollen im Zuge der anstehenden Marktraumumstellung für die Heizungsmodernisierung trommeln.

Dr. Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Erdgas, bei der Vertragsunterzeichnung der „Effizienzinitiative Erdgasumstellung“. - © Constantin Stein

Die Arbeitsgemeinschaft Erdgasumstellung (ARGE EGU) und Zukunft Erdgas gründeten am 10. Oktober die „Effizienzinitiative Erdgasumstellung“. Anlass dafür ist die schrittweise Umstellung der Erdgasversorgung in weiten Teilen Nord- und Westdeutschlands von L-Gas auf hochkalorisches H-Gas. Den Angaben zufolge handelt es sich um die erste Initiative, die sich unter Einbeziehung aller Marktteilnehmer dafür einsetzt, die anstehende Marktraumumstellung mit einer Offensive zur Heizungsmodernisierung zu verknüpfen. Ziel ist, auf das große Potenzial von ineffizienten Heizungen aufmerksam zu machen, einen nennenswerten Beitrag zur CO 2 -Reduktion zu leisten und somit das Gelingen der Wärmewende voranzutreiben, heißt es aus Berlin.

Großes Potenzial an ineffizienten Heizungen

Von der Marktraumumstellung sind den Angaben zufolge insgesamt mehr als 4 Mio. Gaskunden betroffen, das entspricht etwa 450.000 Erdgasheizgeräten pro Jahr. Von einem „der größten Infrastrukturprojekte der deutschen Erdgasversorgung“, spricht Dr. Timm Kehler in diesem Zusammenhang. Der Vorstand von Zukunft Erdgas betont: „Mit der Effizienzinitiative Erdgasumstellung bündeln wir unser gemeinsames Interesse, das Großprojekt Markraumumstellung erfolgreich mit der Energiewende zu verknüpfen“. Heizungssanierungen gehören seiner Ansicht nach zu den dringlichsten Aufgaben der deutschen Klimaschutzpolitik im Wärmemarkt. Rund ein Drittel der Heizungen in deutschen Kellern seien älter als 20 Jahre und damit veraltet sowie ineffizient.

Über 4 Mio. Gaskunden betroffen

Zu den Gründungsmitgliedern der „Effizienzinitiative Erdgasumstellung“ zählen unter anderem Open Grid Europe, Wingas, die Stadtwerke Porta Westfalica und zahlreiche Verteilnetzbetreiber, BS Energie sowie Heizgerätehersteller wie Vaillant, Viessmann und MHG. Angestrebt wird eine enge Zusammenarbeit zwischen Fernleitungs- und Verteilnetzbetreibern, Stadtwerken und Regionalversorgern sowie Vertretern der Heizgeräteindustrie und des Fachhandwerks.

www.zukunft-erdgas.de

www.erdgas-umstellung.de