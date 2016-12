20.12.2016

Rechtsstreit: Thermondo erwirkt einstweilige Verfügung gegen DESD

Das Landgericht Würzburg hat gemäß Urteil vom 13. Dezember 2016 auf Antrag von Thermondo eine einstweilige Verfügung gegen die DESD GmbH & Co. KG, deren Geschäftsführung und einen Mitarbeiter der Gesellschaft erlassen. Ende November stellte DESD zuvor Strafanzeige gegen zwei Thermondo-Geschäftsführer.

Thermondo wurde im Jahre 2012 gegründet. Das Unternehmen sieht sich in Deutschland als der führende Heizungsinstallateur für Ein- und Zweifamilienhäuser.

Strafanzeige gegen Thermondo-Geschäftsführung

Unter dem Aktenzeichen 12 O 1905/16 UWG hat das Landgericht Würzburg gemäß dem aktuellen Urteil den Beklagten der DESD GmbH & Co. KG ("Deutscher Energiespardienst") gegen Androhung von Ordnungsmitteln eine Reihe von Behauptungen hinsichtlich Thermondo und deren Geschäftsleitung untersagt – darunter jene bezüglich der vermeintlich mangelhaften Installationsqualität der Thermondo GmbH.

"Wir freuen uns, dass Recht gesprochen wurde und das Landgericht Würzburg unserem Antrag zu 100 Prozent stattgegeben hat", kommentiert Philipp Pausder, der Geschäftsführer der Thermondo GmbH, das Urteil. Die Urteilsverfügung ist unmittelbar vollstreckbar. Eine Berufung gegen das Urteil ist noch möglich.

Si berichtete zuvor über eine Strafanzeige gegen Thermondo

Bereits am 25. November 2016 berichtet Si, dass DESD-Geschäftsführerin Karolina Balthasar Strafantrag gegen zwei Thermondo-Geschäftsführer erteilt hat:

Die Anzeige wurde am 25. November 2016 gegen 08.30 Uhr in der Polizeiinspektion Würzburg erstattet und ist an die beiden Thermondo-Geschäftsführer Philipp Pausder und Florian Tetzlaff wegen Vortäuschen falscher Tatsachen erstattet worden.

Thermondo-Geschäftsführer Philipp Pausder hatte daraufhin der Si-Redaktion folgende Stellungnahme seitens der Thermondo GmbH zukommen lassen: "Frau Karolina Balthasar bezieht sich in der Strafanzeige gegen die Geschäftsführer der Thermondo GmbH auf einen Artikel, der am 24. November 2016 auf der Website www.sanitaernews.de unter dem Titel 'Thermondo – Reinfall mit dem Ehepaar B. – Dubioses Vertriebs-Unternehmen sorgt für Ärger' veröffentlicht wurde. Der Artikel und die Argumentation des Artikels basiert auf den Recherchen des verfassenden Journalisten. Die Geschäftsführer der Thermondo GmbH wurden ordnungsgemäß zitiert. Karolina Balthasar stellt in ihrer Strafanzeige Thesen auf, die jeglicher Grundlage entbehren und, die wir aufgrund ihrer Haltlosigkeit nicht kommentieren."

Vorwürfe wegen vermeintlich mangelhafter Leistungen

Im Zuge der Installationen von Brennstoffzellen-Heizungen beschuldigte DESD das Unternehmen Thermondo mit den Vorwürfen von vermeintlich unprofessionellen bis chaotischen Abwicklungsprozessen und teilweise mangelhaften, handwerklichen Leistungen. Thermondo wehrte sich mit dem Urteil des Landgericht Würzburg nun erfolgreich gegen diese und weitere Anschuldigungen.

www.thermondo.de

www.deutscher-energiespardienst.de