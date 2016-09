15.09.2016

Sanitärmarkt wächst weiter

Der aktuelle Branchenfokus Sanitärinstallation des IFH Köln zeigt ein Umsatzplus von 2,7 %.

Die Grafik zeigt: Insgesamt ist der Umsatz im Sanitärbereich im vergangenen Jahr gewachsen. - © Bild: IFH Köln

Der Blick auf die zurückliegenden zehn Jahre verdeutlicht den positiven Trend: Seit 2005 wuchs das Marktvolumen für Sanitärprodukte insgesamt um beeindruckende 22 %. Damit liegt es aktuell auf einem Höchststand von über 13,6 Mrd. Euro. Auf Pro-Kopf-Ausgaben umgerechnet gab jeder Deutsche im vergangenen Jahr im Durchschnitt 165,83 Euro für Armaturen, Waschbecken, Badezimmermöbel und Co. aus.

Das Umsatzwachstum ruht 2015 auf einer stabilen Basis. So konnten sechs der neun Warengruppen des Sanitärmarktes ihr Marktvolumen ausbauen. Insbesondere das Plus der umsatzstarken Warengruppen Armaturen und Sanitärtechnik gab dem Markt Aufschwung.

Barrierefreie Bäder sind gefragt

Markttreiber sind derzeit insbesondere die positive Konjunktur im Wohnungsbau, die verhältnismäßig hohe Attraktivität von Immobilien als Kapitalanlage, günstige Baufinanzierungen, eine hohe Wohnraumnachfrage sowie ein nach wie vor bestehender hoher Bedarf an neuen Sanitärprodukten als Ersatz für alte. Zusätzlich wirkt sich die steigende Nachfrage nach altersgerechten und barrierefreien Badezimmern positiv auf den Sanitärumsatz aus.

Wichtigster Vertriebsweg: das Handwerk

Die Distribution von Sanitärprodukten ist größtenteils sehr stark konzentriert. Wie auch bei vielen anderen Warengruppen im baunahen Bereich dominiert das Handwerk im Rahmen des dreistufigen Vertriebs die Distribution an den Endkunden. Diese geht hier Hand in Hand mit der Installationsleistung bzw. dem Einbau durch das Gewerk. So wurden in den vergangenen Jahren durchschnittlich 71 % der Umsätze auf Endverbraucherebene durch das Handwerk generiert (reine Materialumsätze). Der hohe Wert impliziert eine geringe Eigenleistung der Konsumenten und somit auch eine eher geringe Bedeutung der weiteren Vertriebswege, insbesondere der Vertriebswege des Einzelhandels. Auch der Onlinehandel besitzt mit gut 1 % Marktanteil aktuell nur eine marginale Bedeutung für die Sanitärbranche.

Europa: Deutschland mit fast einem Drittel Marktanteil

Der Blick über den Tellerrand auf den europäischen Markt für Sanitärinstallation zeigt: Mit einem Umsatzanteil von 28 % ist Deutschland im EU-Markt – der insgesamt 47,8 Mrd. Euro umfasst – der wichtigste Ländermarkt. Mit 15 % folgt Großbritannien, auf Platz drei liegen Frankreich und Italien mit jeweils 13 % Marktanteil. Äquivalent zum deutschen Markt besitzen die Warengruppen Sanitärtechnik und Armaturen auch im europäischen Kontext die höchste wertmäßige Bedeutung.

