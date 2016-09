05.09.2016

Sauter baut Produktion in Freiburg aus

Schon im April 2015 hat der Schweizer Gebäudeautomations- und -managementexperte Sauter geplant, etwa 200 Arbeitsplätze aus den Bereichen Produktion und Verwaltung vom Basler Stammsitz des Unternehmens an den Standort Freiburg zu verlagern.

Seit Juli 2016 entstehen auf dem rund 10.000 m² großen Sauter-Firmengelände an der Hans-Bunte-Str. 15 in Freiburg neue Produktions-, Lager- und Logistikflächen.

Zu diesem Zweck entstehen seit Juli 2016 auf dem rund 10.000 m² großen Firmengelände an der Hans-Bunte-Str. 15 im Industriegebiet Nord neue Produktions-, Lager- und Logistikflächen. Auch eine Tiefgarage mit mehr als 90 Parkplätzen wird gebaut, die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 9 Mio. Euro.

„Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich bis Februar kommenden Jahres abgeschlossen sein“, so Werner Ottilinger, Geschäftsführer von Sauter Deutschland. „Mittelfristig sollen die Produktionen in Basel und Freiburg etwa gleich groß werden. Zwei unabhängige Produktionsstätten schaffen für uns die nötige Flexibilität für die Herausforderungen der Zukunft.“ Die neuen Räumlichkeiten sind daher beispielsweise für die Fertigung des hochmodernen Raumautomationssystems ecos5 sowie für modu5-Gebäudeautomationssysteme vorgesehen, die bislang nur in der Schweiz produziert werden.

