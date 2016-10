05.10.2016

Sauter: Fachsymposium "Dreiklang aus Konzept, Umsetzung und Betrieb"

Am 9. November 2016 findet ein Fachsymposium statt, das sich mit der Energieeffizienz der Deutschen Börse in Eschborn auseinandersetzt. Bei der Veranstaltung zeigen sechs Referenten auf, wie Architektur, Gebäudetechnik und Energiemanagement im Gebäudebetrieb zusammenwirken.

Im November 2010 zog die Deutsche Börse in den Frankfurter Vorort Eschborn um. Die neue Konzernzentrale, der 90 m hohe Komplex "The Cube", wird energieeffizient und nachhaltig betrieben. - © Bild: Deutsche Börse AG

Der 2010 fertig gestellte Neubau der Konzernzentrale der Gruppe Deutsche Börse in Eschborn, genannt "The Cube", wurde von Anfang an mit dem Anspruch errichtet, deutschlandweit eines der energieeffizientesten und ressourcenschonendsten Gebäude zu sein und die Vorgaben der ISO 50001 beziehungsweise 14001 zu erfüllen. Die positive Entwicklung der Verbrauchswerte seit Inbetriebnahme vor sechs Jahren zeigt deutlich, dass komplexe Anlagentechnik Zeit, Engagement und Know-how benötigt, um perfekt einreguliert zu werden.

Durch die Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen, die im Rahmen des aktiven Energiemanagements unter Leitung von KFR-Consult erarbeitet und begleitet wurden, ließ sich der Energieverbrauch bei gleichbleibend hohem Komfort deutlich reduzieren.

"The Cube": Anteil des Netzstroms auf 40 bis 50 Prozent reduziert

In enger Zusammenarbeit mit dem zuständigen Facility Management, dem Unternehmen Sauter und dem Energieberater der Deutsche Börse ist es mittlerweile gelungen, den Kälteverbrauch um circa 40 Prozent, den Wärmeverbrauch um 20 Prozent und den Anteil des Netzstroms auf 40 bis 50 Prozent des Gesamtverbrauchs zu reduzieren.

Fachsymposium mit sechs Referenten

Im Fachsymposium "Dreiklang aus Konzept, Umsetzung und Betrieb" am 9. November 2016 von 12.00 bis 17.30 Uhr werden diese Ergebnisse im Rahmen von sechs Fachvorträgen erläutert und anschließend diskutiert. Die Referenten sollen aufzeigen, wie Architektur, Gebäudetechnik und Energiemanagement im Gebäudebetrieb zusammen wirken. Die nachweislich beispielhafte Effizienz von "The Cube" basiert auf der Vernetzung von Konzeption, Umsetzung und Betrieb. Veranstaltungsort ist das Hotel Mercure FFM Eschborn Ost, die genaue Agenda erfahren Sie hier.

Die Anmeldung für das Fachsymposium erfolgt hier. Der reguläre Preis beträgt 240 Euro, Studenten zahlen 120 Euro. Für Abonnenten von Der Facility Manager, industrieBAU oder TGA-Fachplaner beträgt die Anmeldegebühr 210 Euro (zzgl. 19 % MwSt.). Jeder weitere Teilnehmer desselben Unternehmens erhält bei gemeinsamer Anmeldung zehn Prozent Ermäßigung.

www.sauter-cumulus.de