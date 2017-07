10.07.2017

Schornsteinfeger: „Wir labeln Deutschland“

Das Schornsteinfegerhandwerk hat sich auf seinem 133. Bundesverbandstag, der vom 28. bis 30. Juni in Frankfurt stattfand, als Partner des Bundeswirtschaftsministeriums bei der Umsetzung der Energiewende positioniert.

Der Vorstand des Bundesverbands des Schornsteinfegerhandwerks - Zentralinnungsverband (v.l.n.r.): Alexis Gula (neuer Vorstand Presse), Michael Erlhof (neuer Vorstand Technik), Andreas Peeters (Vizepräsident),...

Auf dem diesjährigen Bundesverbandstag im Forum der Messe Frankfurt informierten sich in verschiedenen Veranstaltungen und auf einer begleitenden Messe über 2.000 Schornsteinfeger, Messebesucher, Gäste und Partner über aktuelle Produkte und Dienstleistungen, teilte der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks - Zentralinnungsverband (ZIV) mit. Die Änderung des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes, der Bereich Immissionsschutz und Feinstaub sowie die Wärmewende in den deutschen Heizungskellern sind derzeit die prägenden Themen in der Branche.

Hohes Einsparpotenzial in privaten Haushalten

Mit dem Motto „Schornsteinfegerhandwerk: Wir labeln Deutschland“ positionieren sich die 7.500 Innungsbetriebe als Partner des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) bei der Umsetzung der Energiewende, heißt es aus Sankt Augustin. Seit 2017 kennzeichnen bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger über 15 Jahre alte Heizkessel mit einem Energieeffizienzlabel. Das Label soll helfen, den Heizungsbestand nach und nach zu modernisieren. Nach ZIV-Angaben verwenden private Haushalte drei Viertel der Energie für Heizung und Warmwasser. Entsprechend hoch sei das Einsparpotenzial.

Vorstand: Bereiche Presse und Technik neu besetzt

In der internen Mitgliederversammlung am 29. Juni mit über 100 Delegierten wählten Berufsvertreter aus 16 Bundesländern ihren Bundesvorstand. Im Amt bestätigt wurden ZIV-Präsident Oswald Wilhelm, Vizepräsident Andreas Peeters sowie Robert Wagner als Vorstand Berufsbildung. Neu gewählt wurden die Vorstände Technik und Presse: Als Nachfolger von Dr. Dieter Stehmeier, der sein Amt aus Altersgründen niederlegte, wird künftig Michael Erlhof die Abteilung Technik leiten. Erlhof ist Dipom-Versorgungstechniker und seit 2007 bevollmächtigter Bezirks-Schornsteinfeger im nordrhein-westfälischen Olpe. Die Funktion des Pressesprechers beziehungsweise des Vorstands Presse übernimmt Alexis Gula. Der bevollmächtigte Bezirks-Schornsteinfeger im baden-württembergischen Esslingen übernimmt die Position von Stephan Langer, der im Mai 2017 zum Landesinnungsmeister in Niedersachsen gewählt wurde.

Mehr Energieeffizienz im Gebäudebereich

Im Rahmen der öffentlichen Veranstaltung am 30. Juni sprachen Vertreter der Bundes- und Landespolitik unter anderem über das neue Schornsteinfeger-Handwerksgesetz sowie über Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung in Wohngebäuden. Die Festrede hielt BMWi-Ministerialrat Joachim Garrecht. Grußworte hielten Thomas Metz, Staatssekretär im hessischen Justizministerium, Uwe Becker, Bürgermeister und Kämmerer der Stadt Frankfurt, sowie der Direktor der Frankfurter Branddirektion, Prof. Reinhard Ries. Ann-Cathrin Borsch von der Bundesstelle für Energieeffizienz im Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) informierte in ihrem Vortrag über den individuellen Sanierungsfahrplan für Verbraucher.

Erfolgreiche Spendenaktion

Nach der Eröffnung der Schornsteinfegermesse mit rund 1.000 m2 Ausstellungsfläche erreichten rund 40 sogenannte Glücksfahrer nach etwa 1.000 km auf dem Fahrrad ihr Ziel, um Spenden für krebskranke Kinder zu überreichen. Am 23. Juni waren sie im oberbayerischen Freilassing gestartet und übergaben an mehreren Etappen Spendengelder an lokale Einrichtungen.

