09.01.2017

SFA Sanibroy: TV-Kampagne zum 40. Geburtstag

SFA Sanibroy feiert seinen 40. Firmengeburtstag. Das Unternehmen feiert das Jubiläumsjahr mit vielen Aktionen, neuen Produkten und einer TV-Kampagne.

Zu gewinnen sind beim Gewinnspiel im Rahmen des TV-Spots von SFA Sanibroy drei 55 Zoll TV-Geräte. Für alle, die nicht bei den Hauptgewinnern sind, gibt's noch 1.000 Thermobecher. - © SFA Sanibroy

2017 ist SFA Sanibroy, ein Experte für Kleinhebeanlagen, 40 Jahre in Deutschland vertreten und nimmt dies zum Anlass zu feiern. Zahlreiche Aktionen sollen das Jubiläumsjahr begleiten und neue Produkte sind zur ISH angekündigt. Zum Geburtstag wird es zudem zum wiederholten Male eine TV-Werbekampagne geben, die die Nachfrage der Endverbraucher beim SHK-Handwerk kräftig ankurbeln soll.

Insgesamt werden 450 Spots bei den Sendern ZDF, SAT. 1, Kabel 1, Vox, N-TV, Tele 5 sowie Sat. 1 Gold geschaltet und somit laut Unternehmensangaben weit über 200 Millionen Kontakte hergestellt. In den letzten Jahren habe man bei SFA Sanibroy die Erfahrung gemacht, dass die TV-Kampagne eine rege Nachfrage generiert und zu mehr Umsatz beim Handwerk geführt hat.

Werbespot-Thema: Beliebige Räume in Badezimmer verwandeln

Die 20-sekündigen TV-Spots sollen in anschaulicher Weise zeigen, dass es zahlreiche Gründe dafür gibt, nachträglich Sanitärräume zu schaffen und wie einfach es mit SFA-Kleinhebeanlagen sei, beliebige Räume in moderne Badezimmer zu verwandeln. Den TV-Zuschauern wird in dem Spot erklärt, wie anfallendes Abwasser aus neu geschaffenen Bädern mit den SFA Produkten entsorgt werden kann – unabhängig von Fallrohr und Kanalniveau.

Gewinnspiel für das SHK-Handwerk zur TV-Kampagne

Auch in diesem Jahr begleitet SFA Sanibroy die TV-Kampagne mit einem Gewinnspiel, an dem das SHK-Handwerk teilnehmen kann. Informationen dazu werden per Post und E-Mail-Aussendungen auf den Weg gebracht. Die Aktion beginnt am 1. Februar und endet am 31. März 2017. Zu gewinnen sind drei 55 Zoll TV-Geräte, die Fernsehspaß und -genuss garantieren sollen.

Gewinnspielfrage: Wie viele TV-Spots werden geschaltet?

Vor dem Gewinn muss der Installateur mitteilen, wie viele SFA Sanibroy TV-Spots im Zeitraum vom 13. Februar bis 26. März geschaltet werden. Einen Tipp vorab: Wer den Text genau durchliest, findet hier schon die Lösung. Aber auch unter www.sanibroy.de kommt man dem genauen Schaltvolumen auf die Spur. Und für alle, die nicht bei den Hauptgewinnern sind, gibt´s noch 1.000 Thermobecher.

www.sanibroy.de